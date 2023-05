L’UCP de Smith remporte les élections en Alberta

Danielle Smith est toujours la première ministre de l’Alberta, survivant à une campagne vigoureuse et à un vote serré lundi contre la challenger du NPD Rachel Notley.

Les résultats non officiels à minuit ont montré que le Parti conservateur uni de Smith était élu ou en tête dans environ 50 circonscriptions pour détenir le contrôle majoritaire de la législature de 87 sièges de la province.

« Pour paraphraser notre cher ami Ralph Klein : Bienvenue dans un autre miracle des Prairies ! a déclaré Smith sous les acclamations à Calgary.

« Beaucoup de gens nous ont radiés, même pas plus tard que le mois dernier. Mais vous savez ce qui s’est passé ? Malgré tout, les Albertains ont choisi de faire avancer notre province !

Smith a reconnu un défi féroce et bien financé du NPD. Elle est apparue seule sur scène et a qualifié Notley de « loyale Albertaine qui aime cette province ».

Elle a promis de gagner la confiance des Albertains, y compris des centaines de milliers de personnes qui n’ont pas voté pour son parti.

« Mon serment est de servir tous les Albertains, peu importe comment vous avez voté », a déclaré Smith.

« Je travaillerai chaque jour pour écouter, m’améliorer et vous démontrer qu’on peut me faire confiance pour améliorer les problèmes qui vous tiennent tant à cœur. »

Elle a demandé aux Albertains de faire preuve d’unité à l’avenir et s’est engagée à travailler sur l’abordabilité, la sécurité publique et l’amélioration de l’économie.

Smith a également promis de combattre Ottawa sur les politiques environnementales et énergétiques, arguant que les plans du premier ministre Justin Trudeau sont « nuisibles » à la province.

NOTLEY CONCÈDE, JURE DE RESTER

On s’attend à ce que le NPD vole certains sièges, dont Sherwood Park, Calgary-Varsity et Calgary-Falconridge, au parti de Smith, mais n’a pas obtenu le pouvoir pour le deuxième vote consécutif.

« En tant que mouvement, nous avons augmenté notre soutien dans tous les coins de cette province. Je suis très heureux que nous accueillerons au moins 10 autres députés dans notre caucus », a déclaré Notley à ses partisans à Edmonton.

« Mais ce soir, je sais aussi que nous sommes tous profondément déçus du résultat global… Il y a quelques instants, j’ai appelé [premier-elect] Danielle Smith de concéder la course et j’ai félicité son parti pour sa victoire. »

Notley, soutenue par sa famille sur scène, a dit à ses députés de « se préparer à se remettre au travail ».

Elle a accepté la responsabilité de la perte et a juré de servir en tant que chef de l’opposition officielle.

La chef du NPD Rachel Notley prononce son discours de concession à Edmonton le lundi 29 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Jason Franson

Notley visait à mettre fin au mandat de premier ministre de huit mois de Smith, après que l’ancien chef du parti Wildrose ait remporté la course à la direction de l’UCP en octobre. Son prédécesseur, Jason Kenney, a annoncé sa démission en mai 2022.

La chef du NPD, qui a été réélue dans Edmonton-Strathcona, a dirigé l’Alberta pour la dernière fois en 2019. Elle a été battue par Kenney le 16 avril de la même année, l’UCP remportant 63 des 87 sièges de la province.

Les premiers résultats de ce vote confirment également que la législature bipartite de l’Alberta se poursuivra, le Parti de l’Alberta et les Libéraux n’ayant pas remporté de siège pour le deuxième vote consécutif.

La déclaration de CTV News a été faite juste avant 23 h MT.

Les résultats sont arrivés petit à petit. Un responsable d’Élections Alberta a déclaré que l’organisation enquêtait sur la cause de ces problèmes, mais que les informations selon lesquelles les tabulateurs ne fonctionnaient pas n’étaient pas vraies.

LES SONDAGES ONT PRÉVU UN MORTEUR D’ONGLE

Presque tous les sondages prévoyaient une course serrée, le NPD dominant à Edmonton et l’UCP gagnant facilement en dehors des grandes villes, faisant de Calgary le champ de bataille et le centre de la majeure partie de la campagne.

Notley a mené un discours qui a martelé Smith sur les problèmes de confiance, soulignant sa récente violation de l’éthique, les déclarations controversées de ses candidats et les commentaires qu’elle a faits avant de devenir premier ministre encourageant davantage les soins de santé privés et les paiements directs pour y accéder.

Le NPD a déclaré que Smith et l’UCP n’étaient pas capables de résoudre une «crise» de longs temps d’attente aux urgences et de files d’attente pour les chirurgies, alléguant que les commentaires de Smith contre les mandats de vaccination et à l’appui des briseurs de règles COVID-19 éloignaient les médecins.

Smith et ses candidats ont critiqué Notley pour avoir introduit une taxe sur le carbone en tant que premier ministre et ses plans visant à la fois à augmenter les impôts des grandes entreprises et à soutenir l’objectif libéral fédéral de créer un réseau électrique net zéro d’ici 2035.

L’UCP a promis de se concentrer sur l’économie, Smith offrant un allégement fiscal le premier jour de la campagne. Smith a également soutenu que l’ancien gouvernement néo-démocrate avait « échoué » avec des politiques qui augmentaient les impôts et « tuaient des emplois ».

L’UCP et le NPD étaient les seuls partis à présenter une liste complète de 87 candidats.

Le Parti vert a eu le troisième plus grand nombre avec 41 et le Parti de l’Alberta et les Libéraux, qui ont chacun remporté un siège en 2015, n’ont présenté que 19 et 15 candidats, respectivement.