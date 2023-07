L’UCP a célébré la baisse des taux de mortalité due aux opioïdes en Alberta comme preuve que son approche a fonctionné. Les décès sont en hausse. Maintenant quoi?

Pendant environ un an, chaque fois que le ministre albertain des toxicomanies ou son porte-parole ont commenté la tragédie des Albertains tués par des surdoses d’opioïdes, ils l’ont systématiquement fait dans la clause subordonnée d’une phrase – entre parenthèses par un « tant que », avant de passer à un message positif.

« Bien que chaque perte de vie soit tragique, nous sommes prudemment optimistes après avoir vu le nombre de décès diminuer en Alberta en mars », a déclaré le ministre associé de l’époque, Mike Ellis, dans un communiqué de presse au début de l’année dernière, reconnaissant la mort de 120 personnes.

« Bien que chaque vie perdue à cause de la dépendance soit une de trop, la baisse constante des décès liés aux opioïdes en Alberta est un signe positif et nous sommes optimistes qu’elle se poursuivra », a déclaré Ellis l’automne dernier, dans un communiqué de presse faisant état de 92 décès d’Albertains en juillet parce que du fléau des opioïdes.

« Bien que chaque vie perdue à cause de la dépendance soit une de trop, nous sommes prudemment optimistes quant à la poursuite de la tendance à la baisse depuis le pic de fin 2021 », a déclaré le porte-parole du successeur d’Ellis, Nick Milliken. Nouvelles mondiales concernant 121 personnes ayant perdu la vie suite à une intoxication aux opioïdes en novembre dernier.

L’assistant a donné la déclaration exacte, textuellement, au Edmonton Journal ce printemps dernier après confirmation de 110 décès en janvier.

Du bon côté, les responsables n’arrêtaient pas de dire que les choses n’allaient pas aussi mal qu’elles ne l’étaient lors de la quatrième vague de COVID, lorsque les opioïdes ont tué 173 Albertains en novembre 2021 (puis 175 le mois suivant, selon les statistiques révisées).

Le ton a maintenant changé. Comment pourrait-il pas? La tendance que les ministres de l’UCP saluaient s’est complètement inversée, et l’approvisionnement en drogues toxiques de la rue tue maintenant un nombre record d’Albertains.

Si chaque vie perdue à cause de la dépendance est en effet une de trop, il y a eu un record de 179 Albertains de trop tués par empoisonnement aux opioïdes en avril. Cela fait partie d’une augmentation déconcertante du bilan de la drogue, 168 morts en mars et 151 le mois précédent – ​​de loin les chiffres les plus sombres depuis que les dirigeants gouvernementaux ont commencé leur ton plus joyeux en rapportant ces statistiques l’année dernière.

Dans ce cas, la déclaration de réponse du nouveau ministre Dan Williams manque de qualificatifs concernant les surdoses mortelles : « La mort de tout individu est déchirante, et nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis de ces êtres chers.

Les responsables de l’UCP avaient soutenu à plusieurs reprises la baisse temporaire des décès liés aux opioïdes comme preuve que leur réponse à la crise des opioïdes fonctionnait.

Largement autoproclamés comme le « modèle albertain », les conservateurs unis se sont décidément fortement penchés sur le traitement de rétablissement comme moyen de guérir les toxicomanes, et ont soit minimisé, soit carrément décrié les approches de réduction des méfaits comme sites de consommation sécuritaires et un approvisionnement sûr.

Les promoteurs ont également aimé maintenir le record de l’Alberta face à celui de Colombie britannique qui a prescrit aux utilisateurs un approvisionnement plus sûr en médicaments, parallèlement à des approches de rétablissement et de logement.

« Après la pandémie, avec l’arrivée de notre nouveau système, les décès en Colombie-Britannique ont continué d’augmenter et les décès en Alberta représentent environ 50 % de ce qu’est la Colombie-Britannique », a déclaré Marshall Smith, l’architecte de la stratégie de réponse aux opioïdes de l’Alberta. , a déclaré dans la vidéo récente Le Canada se meurtun long métrage d’avertissement d’un YouTuber et d’un militant politique de la Colombie-Britannique sur la politique antidrogue de la Colombie-Britannique.

Smith est l’ancien assistant du gouvernement de la Colombie-Britannique et un ancien toxicomane admis qui est devenu un ardent défenseur des centres de traitement, passant d’assistant d’un ministre du gouvernement UCP de Jason Kenney à chef de cabinet de la première ministre Danielle Smith.

Marshall Smith, architecte de l’approche de la politique antidrogue de l’Alberta, est devenu le chef de cabinet de la première ministre Danielle Smith l’automne dernier. Elle est devenue l’un des principaux moteurs de la stratégie de son aide. (Judy Aldous/CBC)

Alors que la Colombie-Britannique est sur la bonne voie pour un niveau record de tragédie elle-même cette année, il y a une disparité beaucoup plus faible avec l’Alberta au cours des premiers mois de 2023 – 613 décès liés aux opioïdes jusqu’en avril en Alberta, par rapport à 814 décès causé par toutes les drogues toxiques non réglementées dans la plus peuplée de la Colombie-Britannique.

L’approche de l’Alberta est également devenue une cause célèbre parmi d’autres conservateurs, notamment Pierre Poilievre. Dans l’année dernière Vidéo Youtube « Tout semble brisé », son bordel à la politique fédérale et de la Colombie-Britannique en matière de drogue, Poilievre parcourt les rues du Downtown Eastside de Vancouver avec Marshall Smith.

« En Alberta, qui rejette catégoriquement la décriminalisation et la distribution de drogues dures financées par les impôts et consacre plutôt l’argent à la récupération, nous avons constaté, dans les données les plus récentes, une réduction de 30% du nombre de décès par surdose », a déclaré Poilievre. dit le Chambre des communes en mai.

Cause et effet (ou pas)

Il y avait jamais de consensus parmi les experts que la baisse du nombre de décès l’année dernière était due à l’action provinciale, mais le gouvernement avait tendance à être optimiste (quoique «avec prudence») – même si une seule de ses 11 «communautés de rétablissement» tant vantées a ouvert et commencé à prendre des patients.

Ces questions sont toujours multiformes et complexes, tandis que les tendances en matière de consommation de drogues et de toxicité de l’approvisionnement changent constamment. Ce n’est pas un domaine où les explications simplistes et les solutions fourre-tout ont tendance à prospérer.

En attendant, est-il intellectuellement honnête pour un gouvernement de créditer ses politiques pour moins de décès et ensuite résister à blâmer son approche lorsque les décès augmentent? Vivre par l’épée, et tout ça ?

Il semble tout à fait improbable que le gouvernement Smith modifie ses politiques et méprise les programmes d’approvisionnement plus sûrs, car la trajectoire des décès a elle-même changé. Le premier ministre dit à CTV cette semaine, ce n’est « pas notre approche en Alberta. Nous n’abandonnons pas les gens. »

L’hydromorphone, un type d’opioïde, est photographiée dans un programme d’opioïdes géré à Ottawa. (Ashley Burke/CBC)

Dans ce qui pourrait être une prévision effrayante de plus de tragédie, les voyages des SMU de l’Alberta pour des surdoses d’opioïdes en juin ont dépassé ce qu’ils étaient plus tôt au printemps et sont proches des records de 2021. Le premier ministre Smith reconnaît maintenant que la tendance pourrait s’aggraver.

« Nous allons voir beaucoup plus de problèmes car cet approvisionnement en médicaments dans l’Ouest canadien continue d’être un tel problème pour nous », a-t-elle déclaré vendredi à la Chambre de commerce de Calgary.

Le premier ministre est donc préoccupé par la toxicité de l’approvisionnement, mais reste catégoriquement opposé à une solution qui distribue un approvisionnement pharmaceutiquement vérifié comme méthode de prévention des surdoses.

Maintenant que la réalité a forcé l’équipe de Smith à cesser d’utiliser la moitié du récit « L’accent mis par l’Alberta sur la récupération fonctionne parce que regardez la baisse des décès liés aux opioïdes », on se demande combien de temps ils s’accrocheront à l’autre moitié.