L’UCLA se rallie à 15 points pour vaincre l’Arizona State

Ils étaient en baisse à deux chiffres lorsqu’ils ont commencé à se rassembler, l’ensemble du banc de l’UCLA se levant pour applaudir l’étudiant de première année. Brandon Williams pour un autre jeu intrépide sur le banc.

Au cours des minutes palpitantes qui ont suivi, la confiance des Bruins s’est manifestée dans le moindre geste. Une première pompe. Un clin d’œil. Un sourire.

Tout cela dit la même chose : nous avons ceci.

Accablés et dégonflés à maintes reprises en fin de matchs serrés cette saison, les Bruins se sont finalement relevés mercredi soir à l’intérieur du Desert Financial Arena.

Revenant d’un déficit de 15 points pour presque s’effondrer une fois de plus, l’UCLA a clôturé l’Arizona State avec une victoire de 68-66 qui en dit long sur cette jeune équipe.

Ça grandit.

“Je dirais que nous commençons à reconstruire notre combat aérien”, garde de première année Sébastien Mack » a déclaré après que les Bruins ont résisté aux 11 tirs à trois points et à quatre points d’avance de l’Arizona State à quatre minutes de la fin pour décrocher leur triomphe le plus improbable de la saison. “Vous savez, notre chien en nous.”

Mis sur le banc pour commencer la seconde mi-temps pour n’avoir pas tenu compte du plan de match, Mack a été le principal protagoniste en infligeant aux Sun Devils leur première défaite à domicile. Il a effectué un lay-up au volant et a suivi un vol avec un autre lay-up pour donner aux Bruins une avance de trois points à 51 secondes de la fin, gagnant des coups de poitrine d’Adem Bona et Devin Williams avant un temps mort.

Les choses sont devenues plus qu’effrayantes pour l’UCLA après que Lazar Stefanovic a perdu le ballon lors d’un turnover et qu’Arizona State a effectué deux lancers francs. En avance d’un seul point, les Bruins ont presque retourné le ballon avant que Will McClendon ne soit victime d’une faute et n’effectue les deux lancers francs à 5,8 secondes de la fin, donnant à l’UCLA un avantage de 68-65.

Les Bruins ont commis une faute volontaire sur Alonzo Gaffney des Sun Devils à deux secondes de la fin et il a réussi l’un des deux lancers francs. UCLA a réussi à transmettre le ballon à Dylan Andrews, qui a dribblé le chronomètre tout en affichant un large sourire pour célébrer la persévérance de son équipe.

“Il n’y a pas d’abandon”, a déclaré l’entraîneur de l’UCLA, Mick Cronin. “Je ne le permets pas, il n’y aura jamais d’abandon.”

Après que Cronin ait déclaré que son équipe ne pouvait pas considérer cela comme un tournant tant que l’UCLA n’avait pas remporté plusieurs matchs de suite, peut-être que les Bruins (8-10, 3-4 Pac-12) seraient là après un deuxième triomphe consécutif.

L’UCLA s’est imposée en partie grâce à une deuxième mi-temps mouvementée et pleine de fautes techniques, quatre contre les Sun Devils (10-7, 4-2) contre une seule contre les Bruins.

L’entraîneur impassible de l’Arizona State, Bobby Hurley : « Nous étions les méchants. Je suis sûr que personne d’autre n’a rien dit à part nous.

Cronin a déclaré lorsqu’on lui a demandé si son équipe gardait son sang-froid : « J’en étais content. J’en suis très content.

Stefanovic a marqué 18 points – en partie grâce à sept lancers francs techniques sur huit – Williams a ajouté 13 points et cinq rebonds, et Mack a terminé avec ses 11 points en seconde période après avoir foncé sans relâche dans la peinture pour faire des lay-ups et provoquer des fautes. .

“Nous avons essayé de les inciter à attaquer et à utiliser leur agressivité contre eux”, a déclaré Cronin à propos de l’approche de Mack. “Il a fait un excellent travail.”

La même chose pourrait être dite pour Bona après avoir récolté neuf points, six rebonds, cinq passes décisives et sept contres, un sommet en carrière, sans se rendre compte de la dernière statistique jusqu’à ce qu’il scanne un score de boîte sortant des vestiaires.

“Wooo, j’ai sept blocs!” » dit Bona avec enthousiasme.

C’est son seul vol qui aurait pu constituer le tournant le plus important.

Après que l’UCLA ait pris du retard 39-24 au début de la seconde période, les choses ont soudainement basculé en faveur des Bruins plusieurs minutes plus tard lorsque Bona a arraché le ballon à Adam Miller de l’Arizona State, ce qui a conduit Stefanovic à absorber une faute flagrante en transition qui l’a envoyé au match. tribunal dans un tas douloureux.

Les joueurs des deux équipes ont échangé des propos passionnés. Bona s’est vu infliger une faute technique et Shawn Phillips Jr. de l’Arizona State a reçu deux fautes techniques et a été expulsé. Stefanovic a réussi les quatre lancers francs et l’UCLA était mené 49-47, ne serait-ce que pour le moment.

Les Bruins ont également reçu le ballon et McClendon a marqué trois points pour donner l’avantage aux Bruins pour la première fois.

L’avantage de l’UCLA a finalement atteint trois points avant que Bona ne commette sa quatrième faute et ne se dirige vers le banc avec 7:27 à jouer. Les Bruins ont ensuite alimenté cinq points consécutifs de l’Arizona State avec des revirements consécutifs, forçant Cronin à demander un temps mort.

L’avance a continué à vaciller jusqu’à ce que l’attaque de Mack mène à quatre points en 21 secondes. Jeu de balle.

“Je faisais vraiment tout ce qu’il fallait pour gagner”, a déclaré Mack.

Par une nuit glaciale dans le désert, c’est devenu un mantra pour une équipe qui a trouvé un moyen.