L’UCLA Hammer Museum nomme Zoë Ryan comme nouvelle directrice

L’un des postes les plus prestigieux du monde de l’art de Los Angeles a été officiellement pourvu : le UCLA Hammer Museum à Westwood a annoncé lundi que sa prochaine directrice serait Zoë Ryan, qui arrive de l’Institut d’art contemporain de l’Université de Pennsylvanie.

Ryan remplacera la directrice de Hammer, Ann Philbin, qui, après avoir transformé le musée pendant 25 ans, devrait partir en novembre. Ryan, qui débutera en janvier, a déclaré dans une interview qu’elle admirait depuis longtemps la façon dont le Hammer a élevé les artistes interdisciplinaires expérimentaux. Elle a également déclaré qu’elle avait l’intention de s’appuyer sur les réalisations phares de Philbin, notamment la biennale Made in LA et les projets Hammer, avec son profond engagement envers les voix émergentes.

« À bien des égards, le Hammer partage mes valeurs et mes intérêts », a déclaré Ryan. « Sa mission est centrée sur les artistes. Son programme se situe à l’intersection de l’art et de la justice sociale et entretient un lien étroit avec l’université. C’est un environnement que je trouve vraiment enrichissant.

Philbin a écrit dans un e-mail qu’elle a fait la connaissance de Ryan pour la première fois lorsque le Hammer et l’ICA ont co-présenté une rétrospective en 2022 d’Ulysses Jenkins, un important vidéaste basé à Los Angeles qui n’avait pas reçu son dû.

« Zoë a démontré un réel engagement envers les artistes et en particulier envers ceux qui ont été marginalisés », a déclaré Philbin. « Elle partage l’engagement du Hammer à célébrer la prise de risque, l’expérimentation et la diversité des voix. Elle comprend également profondément les opportunités uniques que représente la direction d’un musée au service du public tout en bénéficiant de l’appartenance à une grande université.

Philbin est connu pour centrer les artistes, les traiter comme des partenaires et rehausser leur visibilité. Au cours de son mandat, le Hammer a organisé les premières expositions de musée pour Mark Bradford, Jonas Wood et Njideka Akunyili Crosby et organisé des rétrospectives de carrière pour des artistes marquants de Los Angeles tels que Lari Pittman, Andrea Bowers et Al Ruppersberg.

« J’aime le fait que le Hammer soit un endroit qui chérit, nourrit et sert vraiment les artistes et, si je sais quelque chose sur Zoë, je sais que c’est un héritage qu’elle poursuivra », a déclaré Philbin.

Avant de rejoindre l’ICA, Ryan a passé 14 ans en tant que présidente et conservatrice de l’architecture et du design à l’Art Institute of Chicago, où elle était en charge d’une collection de plus de 250 000 objets, dont des modèles architecturaux, du mobilier et des photographies. L’architecture et le design n’ont pas été à l’avant-garde du Hammer, l’expertise de Ryan présente donc une opportunité.

« J’ai une vision très large de ce qu’est une pratique artistique, et évidemment la conception architecturale est très importante à cet égard », a déclaré Ryan, soulignant la riche histoire architecturale de Los Angeles, en particulier en ce qui concerne l’architecture moderne.

Elle a également souligné la conception du Hammer Museum lui-même, qui a récemment achevé un agrandissement et une rénovation de 90 millions de dollars par Michael Maltzan Architecture. En préparation depuis deux décennies, le projet achevé a été présenté au public en mars 2023. Les entrées ont été améliorées et les plafonds des galeries ont été surélevés. Un auditorium a été réaménagé et un espace de représentation, une salle d’étude et un espace de stockage ont été ajoutés.

Maltzan et Philbin ont travaillé dur pour rendre le Hammer plus ouvert et poreux, a déclaré Ryan. « Michael est habile à créer des bâtiments de type campus qui attirent les visiteurs dans les galeries, mais aussi dans les espaces publics. Donc pour moi, c’est une expérience tellement excitante d’être au Hammer.

La perspective de collaborer avec d’autres leaders et institutions artistiques de Los Angeles est également passionnante pour Ryan, comme en témoigne l’annonce en août selon laquelle le Hammer, le Los Angeles County Museum of Art et le Museum of Contemporary Art devenaient copropriétaires et gestionnaires d’une collection. de 260 œuvres d’art offertes par les philanthropes Jarl et Pamela Mohn.

La collection d’œuvres d’artistes basés à Los Angeles, connue sous le nom de MAC3, dispose d’une dotation de près de 20 millions de dollars pour les futures acquisitions, le stockage et l’entretien des œuvres d’art. Le Hammer a fourni 80 œuvres collectées au cours des 12 années de ses biennales « Made in LA », et 16 pièces supplémentaires ont été ajoutées à partir de « Made in LA 2023 » par les conservateurs des trois musées. La collection MAC3 compte 356 peintures, sculptures et œuvres en techniques mixtes, et tous les deux ans, de nouvelles pièces provenant des futures biennales « Made in LA » seront ajoutées.

« Pour moi, c’est la voie de l’avenir », a déclaré Ryan. « Où vous mettez en commun vos ressources, mais partagez également cette incroyable collection tirée de » Made in LA « , avec les œuvres de certains des esprits artistiques les plus brillants de la ville. »