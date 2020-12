LOS ANGELES: Chris Smith a marqué 21 points et l’UCLA a mené la plupart du temps pour battre la Californie 76-56 dimanche lors du premier match d’ouverture du Pac-12 des Bruins dans l’histoire de l’école moderne.

Jaime Jaquez Jr. a ajouté 12 points et six rebonds, tous les Bruins sauf un marquant neuf joueurs. Smith, le seul senior des équipes, a réussi une tentative de six points lors d’une victoire contre Seattle après un double score lors des deux premiers matchs de la saison.

Les Bruins (3-1, 1-0) ne joueront leur prochain match du Pac-12 que le 23 décembre dans l’Oregon. Leur premier premier match de championnat a eu lieu lors du sixième match de la saison 1988-89, lorsqu’ils ont également battu Cal.

Makale Foreman a marqué 14 points pour mener les Golden Bears (2-3, 0-2).

Cal n’a jamais réduit son déficit à un chiffre en seconde période, alors qu’il marquait mieux que 36-34, malgré une amélioration du tir.

Jalen Hill, qui a récolté 10 points et sept rebonds, a effectué des dunks consécutifs sur les passes de Tyger Campbell au début de la seconde période. Jaquez a donné à Smith une passe de ruelle pour un gros dunk qui a prolongé l’avance de l’UCLA à 64-47.

Les Bruins ont pris une avance de 31-11, dont 15 points consécutifs pour attraper le sprint. Smith a marqué huit de ses 12 premiers points et a frappé deux points à trois points.

Le 3 points de David Singleton a prolongé l’avance de l’UCLA à 40-22 à la mi-temps. Les Bruins ont tiré à 70% du sol, détenaient une avance de 15-7 en rebond défensif et ont marqué les Bears 14-6 dans la peinture.

Le grand homme de Cal, Grant Anticevich, a été aux prises avec trois fautes dans la demie lorsque les Bears ont été retenus à 38% du panier.

GRANDE PHOTO

Californie: Les Bears cherchent à poursuivre leur résurgence sous la direction de l’entraîneur de deuxième année Mark Fox après avoir joué 7-11 au Pac-12 la saison dernière, quatre victoires de plus qu’en 2018/19. Ils jouent 15 matchs loin de chez eux, la plupart entre les équipes de la ligue, mais avec le coronavirus en hausse, l’horaire peut changer en un instant.

UCLA: Les Bruins ont gagné trois fois de suite depuis une défaite lors de l’ouverture de la saison dans l’État de San Diego, les sortant du Top 25. Ils reviennent au jeu hors conférence pour les prochaines semaines et jouent des matchs contre Marquette et No. 20 Métier à tisser Kentucky. Les Golden Eagles ne sont pas classés, mais ils ont renversé le numéro 4 du Wisconsin. Les Bruins jouent contre les Wildcats sur un court neutre à Cleveland.

SUIVANTE

Californie: Les Bears resteront dans le sud de la Californie pour visiter Pepperdine mercredi.

UCLA: accueille San Diego le mercredi.

___

