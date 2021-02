Lucky Luke, le cowboy de la bande dessinée, découvre la race, tardivement

PARIS – Il y a quelques années, Julien Berjeaut était un dessinateur à la sortie d’une série à succès lorsqu’il a reçu l’offre la plus rare de la francophonie: la reprise d’un classique de la bande dessinée, Lucky Luke. L’histoire d’un cow-boy dans le vieil ouest américain, Lucky Luke n’était que l’une des rares séries de bandes dessinées qui, pendant des générations, avaient fait partie intégrante de la croissance en France et dans d’autres pays francophones. Les enfants lisent Lucky Luke, avec Tintin et Astérix, à leur âge le plus impressionnable lorsque, comme l’a dit M. Berjeaut, l’histoire «entre dans l’esprit comme un coup de marteau et n’en sort jamais». Mais alors qu’il cherchait de nouvelles histoires, M. Berjeaut devint troublé en réfléchissant à la présence de personnages noirs dans Lucky Luke. Sur près de 80 albums publiés en sept décennies, des personnages noirs étaient apparus dans une seule histoire, «Remonter le Mississippi» – dessiné dans des images typiquement racistes. «Je n’avais jamais pensé à cela, puis j’ai commencé à me remettre en question», a-t-il dit, expliquant pourquoi il n’avait jamais créé de personnages noirs lui-même, concluant qu’il évitait inconsciemment un sujet inconfortable. «Pour la première fois, j’ai ressenti une sorte d’étonnement.

Le résultat de l’introspection de M. Berjeaut a été «A Cowboy in High Cotton», qui a été publié à la fin de l’année dernière en français et est maintenant publié en anglais. Son objectif, a-t-il dit, était de raconter l’histoire de Lucky Luke et des esclaves noirs récemment libérés dans une plantation en Louisiane, avec le récit et les détails graphiques du livre réinventant le rôle du héros de cow-boy et la représentation des personnages noirs en termes non racistes. . Pour la première fois, il y a un héros noir.

«Ce qui est différent dans ce Lucky Luke, et ce qui le rend puissant, c’est qu’il brise les stéréotypes dans une série classique où les Noirs étaient représentés sous forme de stéréotypes», a déclaré Daniel Couvreur, journaliste belge et expert en bande dessinée. «Ce n’est plus« Remonter le Mississippi ». Les choses ont changé et, dans Lucky Luke, elles changent aussi. Toucher un classique et des souvenirs d’enfance est un exercice difficile, même dans les meilleurs moments. Mais le nouveau livre a été mis en vente au milieu d’un débat national houleux sur la race, la violence policière et le colonialisme, alors que des parties de l’establishment français critiquaient ce qu’il considérait comme une obsession d’inspiration américaine pour la race. Ce qui équivalait à une tentative de décolonisation de Lucky Luke a suscité des réactions de colère. Un magazine de droite, L’Incorrect, accusé le nouveau livre «de prostituer le cowboy solitaire aux obsessions du temps» et de transformer «l’une des figures majeures de la bande dessinée franco-belge et de notre imagination d’enfance» en une figure «aussi boursouflée de doctrine progressiste qu’une série Netflix . » Valeurs Actuelles, magazine de droite courtisé par le président Emmanuel Macron, plaint que les caractères blancs du livre étaient «grotesquement laids» et dépeints comme souffrant «de stupidité et de méchanceté grossières».