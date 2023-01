« Lucky » le hibou peut être partiellement aveugle après être entré en collision avec un véhicule dans le nord de la Colombie-Britannique

Un grand-duc d’Amérique se rétablit dans un centre de réadaptation du Lower Mainland après être entré en collision avec un pare-brise près de 100 Mile House le mois dernier.

Le photographe animalier local Murray Zelt, qui est également bénévole pour Orphaned Wildlife Rehabilitation (OWL), basé à Delta, a déclaré que son neveu Matt Pistell l’avait appelé après avoir frappé le hibou en rentrant du hockey. Pistell lui a dit qu’il a heurté le pare-brise si fort qu’il a pensé qu’il allait briser la vitre.

“Quand il l’a ramassé, il n’avait même pas l’air d’être vivant”, a déclaré Zelt. “Et puis c’est arrivé et il a paniqué et a mis la main sur ma sœur qui lui a dit de me joindre, étant bénévole pour ce centre de réadaptation à Delta.”

Zelt a déclaré qu’il avait un transporteur pour animaux de compagnie qui lui avait été prêté par OWL pour attraper des rapaces blessés, bien que ce soit la première fois au cours des trois dernières années qu’il ait une raison de l’utiliser. Il a dit qu’il avait une fascination pour les hiboux et qu’il était impressionné lorsque son neveu a amené l’oiseau à la maison.

“C’était tellement surréaliste.”

Zelt a déclaré qu’il s’agissait d’abord d’un toucher et d’un départ car le hibou avait subi un traumatisme crânien. Mais après avoir parlé avec le centre de sauvetage, il a déclaré que l’oiseau – lui et son neveu l’appelaient Lucky – semblait s’améliorer. La peur des saignements à la tête ou des blessures internes ne semble pas être aussi préoccupante maintenant, a-t-il déclaré.

“Il a mangé, ce qui est vraiment une bonne nouvelle”, a-t-il déclaré. “Il n’a pas mangé le premier jour ou les deux premiers jours, mais peut-être à cause du choc et du traumatisme crânien, évidemment, je suppose, et la dame a dit maintenant qu’il mangeait des souris, peut-être deux ou trois par jour.”

Le hibou n’est pas non plus content que les gens s’approchent, ce qui est bien car ils ne veulent pas qu’il s’habitue.

“Lorsque (l’opérateur de sauvetage) s’approche de son enclos, il siffle et il commence à s’agiter, à se déplacer et à lui faire de l’œil.”

Cependant, il a dit qu’il y avait une inquiétude que le hibou soit aveugle de l’œil droit car la pupille était de forme oblongue plutôt que le cercle normal. Il s’inquiète également pour ses pieds, car ils sont l’arme la plus importante du Grand-duc d’Amérique lors de la chasse. Il a dit que Lucky privilégiait une jambe et pourrait avoir une petite fracture.

“Leurs serres sont énormes, ce sont les hiboux les plus féroces et les plus forts de toutes les espèces de hiboux. Ils peuvent faire une pression de 200 à 400 psi avec leurs serres.

Zelt a déclaré qu’on lui avait dit que la chouette mettrait du temps à guérir, mais qu’elle pourrait être relâchée au printemps. Il espère pouvoir récupérer la chouette et la ramener à South Cariboo pour qu’elle soit réintroduite dans la nature.

“Ce serait super cool.”

fiona.grisswell@100milefreepress.net

des oiseaux