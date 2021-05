Lucky Ali répond aux informations faisant état de sa mort, a CELA à dire

Mardi, après la publication d’un faux rapport sur la mort de l’auteur-compositeur-interprète Lucky Ali, Twitter a été inondé de messages de condoléances. Cependant, l’ami et acteur d’Ali Nafisa Ali s’est rapidement rendu sur le site de micro-blogging pour étouffer toutes les rumeurs sur la mort de Luck Ali.

Et maintenant, le chanteur lui-même a répondu à son canular de mort.

Prenant à son compte Instagram vérifié, Ali a partagé une mise à jour de santé sur ses histoires et a écrit qu’il «se reposait en paix à la maison». Il a également exhorté les gens à rester à la maison et à rester en sécurité.

« Salut tout le monde juste pour répondre aux rumeurs. Je suis bien vivant et je repose en paix à la maison. Haha. J’espère que vous resterez tous et que vous resterez en sécurité. Que Dieu nous protège tous pendant cette période dévastatrice », a lu l’histoire Instagram de Lucky Ali.

Regarde:

Plus tôt, lorsque le faux rapport sur la mort d’Ali a commencé à faire le tour sur Twitter, Nafisa a tweeté mardi soir: «Lucky va parfaitement bien et nous bavardions cet après-midi. Il est dans sa ferme avec sa famille. Pas de Covid. En bonne santé. «

Lucky va très bien et nous bavardions cet après-midi. Il est sur sa ferme avec sa famille. Pas de Covid. En bonne santé. – Nafisa Ali Sodhi (@nafisaaliindia) 4 mai 2021

Lucky est actuellement dans sa ferme de Bengaluru, Nafisa a déclaré à ETimes: « J’ai bavardé avec Lucky Ali deux ou trois fois aujourd’hui. Il va bien. Il n’a pas Covid-19. En fait, il a des anticorps. Il est occupé à planifier sa musique et Nous parlions de concerts virtuels et de toutes ces choses. Il est dans sa ferme à Bengaluru et sa famille est là avec lui. Je viens de lui parler, tout le monde va bien. «

Lucky est revenu sous les feux de la rampe l’année dernière lorsqu’une vidéo de lui lors d’une gigue impromptue à Goa est devenue virale sur Internet. Il chantait l’un de ses numéros romantiques populaires, O Sanam.

En parlant de cela, Lucky a déclaré à Hindustan Times dans une interview le mois dernier: « C’était quelque chose qui avait presque l’impression que cela allait arriver, avec la façon dont le monde bougeait. On s’attendait à quelque chose comme ça, qui changerait les choses et le monde. Et c’était juste comme ça. «