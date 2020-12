Après des années, le chanteur Lucky Ali est apparu à l’écran lorsqu’un clip de lui chantant sa célèbre chanson « O Sanaam » est devenu viral il y a quelques semaines. Et une fois de plus, il est partout sur Internet pour avoir chanté le tube des années 90 dans un concert de Goa.

S’il est formidable de voir Ali après si longtemps, il est également vrai que le musicien a visiblement vieilli avec une barbe blanche et une calotte. Son clip est apparu dimanche sur les réseaux sociaux lorsque l’acteur Nafisa Ali Sodhi s’est rendu sur Instagram pour le partager.

S’adressant à la plate-forme de médias sociaux, elle a mentionné que le concert impromptu en direct avait lieu à Arambol, Garden of Dreams, Goa.

Ali est vu jouer devant un public énorme, dont la réponse semble également assez écrasante.

Cependant, la vidéo a rapidement cassé d’autres plateformes de médias sociaux, y compris Twitter, où les fans d’Ali ont montré tant d’amour au chanteur senior et à sa voix émouvante. Beaucoup, qui faisaient partie du concert ont partagé « fièrement » le clip alors qu’ils semblaient être frappés par des accès de nostalgie.

Le musicien Lucky Ali nous a captivé avec sa voix et ses airs mélodieux depuis le plus longtemps. O Sanam, EK Pal ka Jeena, Aa bhi Jaa et tant d’autres mélodies dans sa voix déclenchent en fait la nostalgie, en particulier chez les enfants des années 90. Ali a même joué dans des films comme Sur. Cependant, il n’a pas été vu depuis très longtemps.

La musique de Lucky Ali était un engouement à l’époque des années 90 et a toujours été la préférée de ses fans. Les chanteurs sont venus et repartis, mais Lucky Ali est le porte-bonheur pour beaucoup qui reste. Road trips, sorties nocturnes, rendez-vous romantiques, un chagrin d’amour, sa musique a du réconfort pour toutes les humeurs. Le père d’Ali, Mehmood, était l’acteur de Bollywood Mehmood qui est apparu dans de nombreux films dans des rôles comiques.

Avec son album Sunoh, Ali fait ses débuts sur la scène musicale indienne et s’impose comme chanteur. Avec cet album, il a remporté de nombreux prix parmi les plus prestigieux de la musique indienne, notamment le meilleur chanteur pop masculin aux Screen Awards 1996 et le Channel V Viewers Choice Award en 1997. Il est resté dans les classements MTV Asia dans les trois premiers pendant 60 semaines. .