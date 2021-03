Qu’est-ce que Holi sans bonbons et quel plateau sucré Holi est complet sans le gujiya bien-aimé? Une confiserie à Lucknow a poussé cet amour pour les desserts un cran plus haut et a mis au point un gujiya Bahubali et c’est le plus grand gujiya que vous ayez jamais vu. Le gujiya est un bonbon traditionnel du nord de l’Inde préparé avec de la farine, du ghee, des fruits secs, du khoya et du sirop de sucre en forme de dimsums. Mais cette boutique, Chhappan Bhog, a introduit un énorme gujiya pesant 1,5 kg et mesure 14 pouces (35,5 cm), selon l’agence de presse ANI.

Le responsable du marketing du magasin de sucreries, Shitjit Gupta, a déclaré que l’idée était d’aller au-delà de l’évidence et d’introduire quelque chose de nouveau pour surprendre leurs clients. «Nous recevons une bonne réponse des consommateurs et les gens sont ravis de voir le Bahubali Gujiya. Cependant, le prix varie en fonction des ingrédients que l’on choisit », a-t-il déclaré. Holi sera célébré le 29 mars. Même s’il s’agit d’un festival à prédominance hindoue, les gens d’autres confessions participent avec enthousiasme au festival des couleurs. Holi marque l’arrivée de la saison des récoltes printanières dans le pays. Des bonbons qui font claquer les lèvres, du thandai et de la poudre colorée, de l’eau et des ballons sont essentiels à l’idée de Holi dans le nord de l’Inde. La veille de Holi est connue sous le nom de Holika Dahan ou Chhoti Holi au cours de laquelle

les gens allument un feu de joie pour signifier l’incendie du démon Holika.