Le Lucknow Raj Bhawan va maintenant développer un « Panchatantra van » (forêt légendaire – une sorte de jardin) où les gens, en particulier les enfants, apprendront des leçons sur Panchatantra (une ancienne collection indienne de fables animales) à l’aide de peintures murales explicites.

Le jardin sera aménagé sur 2,5 hectares de terrain et comportera un sentier nature, une fontaine et des modèles animaliers qui seront mis en valeur par l’éclairage et la musique.

Ravi Kumar Singh, MPO, région d’Avadh, a déclaré que les travaux commenceraient à partir du 15 décembre et que le jardin devrait être terminé en avril à la résidence du gouverneur.

Il a déclaré que la disposition, les dessins et les caractéristiques du jardin proposé ont été discutés en profondeur avec les responsables de Raj Bhawan et que des précautions seront prises pour s’assurer qu’aucun arbre n’est coupé pour développer ce parc.

De plus, des modèles animaux tridimensionnels de tigres et de lions, des lentilles concaves et convexes seront installés pour attirer l’attention des enfants. Des toboggans et balançoires sont également placés pour les enfants.

Le Panchatantra se traduit par les «cinq discours» et aurait été écrit par le savant Vishnu Sharma environ au 3ème siècle avant JC.

Le responsable du Département des forêts a déclaré que le thème avait été choisi « parce qu’il offre un point de vue idéal pour comprendre les conflits impliquant des individus, des philosophies, des organisations ou des consciences. Les histoires de Panchatantra peuvent être utilisées pour fournir des indices utiles pour résoudre les conflits de toutes sortes. pour décharger. «