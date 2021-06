Lucknow Man nourrit « Pani Puri » une vache et un veau dans une vidéo virale

Au milieu du verrouillage à l’échelle nationale en raison de la pandémie actuelle de COVID-19, les gourmets manquent à la nourriture de rue appétissante. Aloo Tikki, Vada Pav, Dahi Puri, Pav Bhaji, Chhole Bhature, et nous pouvons continuer encore et encore. Mais parmi tous, le pani puri est le gagnant non-dit du meilleur snack de rue en Inde du Nord. Le pani puri épicé et sucré est apprécié des humains comme des animaux. Cela vient après qu’une vidéo d’une vache et de son veau appréciant le pani puri ait fait surface en ligne.

La vidéo montre un vendeur de pani puri remplissant les puris d’eau épicée et les servant à un client dans un bol en plastique. Au lieu de manger les pani puri, l’homme les donne un à un à la vache et à son veau.

Voici la vidéo :

La vidéo a été tournée près de la Red Hill Convent School à Lucknow, qui est assez célèbre pour sa savoureuse cuisine de rue.

Nous avons souvent vu des vidéos de personnes frappant des vaches avec des bâtons, leur donnant à manger de la nourriture rassis et des restes. Mais la vidéo de cet homme leur donnant du pani puri est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été partagée sur Instagram et a rassemblé plus de 6 lakh vues. Avec la chanson « Intehaan Ho Gai » de Kishore Kumar en arrière-plan, le clip a accumulé plus de 58 000 likes. Les internautes ont inondé la section des commentaires du message et ont félicité l’homme pour son geste aimable. L’un d’eux a béni l’homme, un autre utilisateur l’a qualifié de « meilleure vidéo de la journée ».

Plus tôt cette année, une vidéo d’une vache faisant un podium, tout comme un mannequin sur une rampe, avait fait les gros titres. La vidéo montrait une vache blanche et brune marchant sur la route et était suivie par d’autres vaches.

La vidéo a laissé les internautes divisés mais était en effet adorable.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici