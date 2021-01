D’une manière apparemment étrange de protestation, un résident de la localité Indira Nagar à Lucknow, a en fait transporté la Lucknow Municipal Corporation (LMC) sur les ordures, au lieu des charbons proverbiaux. Le résident, Ashutosh Singh, 32 ans, a installé un barbecue portatif, utilisant les déchets comme combustible, à l’extérieur de sa maison.

Il protestait contre le tas de déchets qui n’avait pas été enlevé malgré les remerciements aux autorités municipales locales. Il a ensuite grillé du fromage cottage et des légumes et les a servis à des amis avec du thé. La manifestation s’est poursuivie pendant trois heures jeudi après-midi.

Un passant a tourné une vidéo de l’acte et l’a rendu viral. Ashutosh a déclaré plus tard aux journalistes: « Ici, les gens jettent les ordures à l’air libre parce que la collecte des ordures à domicile est très médiocre ici. Nous nous réveillons tous les jours pour voir des tas d’ordures tout autour et sommes obligés de supporter la puanteur. les responsables n’ont obtenu aucune réponse. » Les résidents locaux ont soutenu Ashutosh dans sa protestation et ont déclaré qu’il y aurait davantage de manifestations «inhabituelles» si la zone n’était pas nettoyée.

La capitale de l’État avait été témoin d’une manifestation similaire en novembre de l’année dernière, lorsqu’un étudiant se tenait toute la journée dans une décharge près de la gare de la ville. Les autorités sont passées à l’action après que sa vidéo soit devenue virale.

Pendant ce temps, une fois contacté, un responsable municipal de la zone, Vidya Sagar Yadav, a déclaré: « Nous prendrons des mesures contre l’agence privée engagée pour assurer la collecte des ordures ménagères dans la région. Le tas d’ordures sera également nettoyé dans les deux jours. »