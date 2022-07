Lucki dit qu’une réunion tendue avec la GRC de la Nouvelle-Écosse après une fusillade “devait avoir lieu”

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré qu’il y avait une mauvaise communication entre son bureau et la GRC de la Nouvelle-Écosse dans les jours qui ont suivi la fusillade qui a fait 23 morts, dont le tireur, en avril 2020.

“C’est pour cette raison que j’ai convoqué la réunion (le 28 avril) pour exprimer ma frustration et ma déception”, a-t-elle déclaré lundi au comité de la sécurité publique de la Chambre des communes.

« Il fallait que ça arrive. Il était essentiel que je dispose d’informations plus opportunes et plus précises.

Lucki a déclaré qu’elle n’était pas intervenue dans l’enquête, mais qu’une partie de sa frustration vis-à-vis de la division de la Nouvelle-Écosse découlait du fait que son équipe de communication lui avait dit que des informations sur les armes à feu utilisées par le tireur seraient publiées lors d’un 28 avril 2020 , séance d’information publique.

En conséquence, a déclaré Lucki, elle a confirmé au ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, que les détails des armes seraient rendus publics. Lorsque cela ne s’est pas produit, “j’ai eu le sentiment d’avoir mal informé le ministre et par extension le Premier ministre”, a déclaré Lucki.

Le comité de la sécurité publique examine les allégations selon lesquelles le gouvernement fédéral se serait ingéré dans l’enquête policière.

Alors-surint. Darren Campbell a écrit dans ses notes sur la réunion que Lucki a déclaré que la publication de la liste des armes était liée à la législation en cours sur le contrôle des armes à feu.

Lundi, le surintendant en chef de la GRC de la Nouvelle-Écosse. Chris Leather et le commissaire adjoint à la retraite Lee Bergerman ont déclaré qu’ils se souvenaient également de Lucki disant qu’elle avait fait une promesse au ministre.

Tous deux ont déclaré au comité qu’ils n’étaient pas au courant des conversations que Lucki avait eues avec d’autres responsables au sujet des informations divulguées. Ils ont également dit qu’ils prévoyaient de donner leurs propres notes de cette réunion au comité.

Bergerman a déclaré que la réaction aux commentaires de Lucki était: “Confus et un peu abasourdi, car tout policier sait que si vous êtes au milieu d’une enquête, certaines informations ne peuvent pas être divulguées.”

Bergerman a également déclaré que Lucki n’aurait pas dû être informé des informations qui allaient être publiées lors de la conférence de presse.

Leather a déclaré que l’inventaire des armes de la tuerie ne devait pas être publié à l’extérieur de la GRC à l’époque, et il ne sait pas pourquoi Lucki l’a partagé avec des responsables fédéraux.

Lucki a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’avoir utilisé le mot “promis” et a déclaré qu’il s’agissait d’une “confirmation” d’elle au ministre.

Elle a dit qu’elle avait lié les informations sur les armes à la “lettre de mandat du ministre” lors de cette réunion, en particulier la directive d’interdire les armes à feu de type assaut.

Lucki a déclaré au comité que les informations sur ce qui s’était passé pendant la tuerie de 13 heures changeaient et que les médias rapportaient des faits avant que la GRC de la Nouvelle-Écosse ne les publie.

“Je me souviens d’avoir regardé un écran et d’avoir vu 22 visages sur l’écran”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la GRC signalait un nombre différent de victimes à l’époque.

“Nous devions prendre de l’avance.”

Pendant ce temps, Blair a déclaré aux députés du comité que le gouvernement avait décidé, après la fusillade, de programmer le 1er mai 2020 comme date pour annoncer son interdiction de quelque 1 500 modèles d’armes à feu de type assaut.

Blair a déclaré que les terribles événements de la Nouvelle-Écosse l’avaient «très motivé» pour aller de l’avant avec la promesse du gouvernement libéral d’interdire les armes à feu, mais il a ajouté que l’interdiction était en cours depuis des mois.

Il a déclaré que le renforcement du contrôle des armes à feu est l’une des raisons pour lesquelles il est entré dans la fonction publique après une carrière dans la police. “Il n’y a pas de place dans une société civile et sûre pour de telles armes.”

Blair et le sous-ministre du ministère, Rob Stewart, ont été interrogés par des députés si le gouvernement tentait d’obtenir un soutien pour l’interdiction des armes.

Blair a déclaré au comité qu’il croyait qu’il y avait « un soutien écrasant » parmi les Canadiens pour l’interdiction des armes à feu, et il ne pensait pas que le gouvernement avait besoin de faire le lien avec les fusillades pour justifier sa décision.

“Je ne pense pas que ce soit pertinent, pour être franc”, a-t-il déclaré.

Les notes manuscrites de Campbell indiquent que Lucki était “évidemment bouleversée” lors de la réunion du 28 avril et qu’elle l’a accusé de lui avoir manqué de respect en ne suivant pas les instructions.

Il pensait que la divulgation d’informations sur les armes mettrait en péril l’enquête au Canada et aux États-Unis. Le tireur Gabriel Wortman a passé en contrebande un certain nombre d’armes de poing et d’armes d’assaut du Maine. Personne dans l’un ou l’autre pays n’a été accusé d’infractions liées aux armes dans cette affaire.

Blair et Trudeau ont catégoriquement nié toute ingérence politique dans l’affaire.

Les notes de Campbell ont été publiées dans le cadre de l’enquête publique en cours sur la fusillade – une pièce jointe à un document cinglant décrivant des dizaines de cas dans lesquels la GRC a dissimulé ou obscurci des informations de base sur l’affaire dans les trois mois suivant les événements horribles.

Cela inclut le nombre de victimes, leur relation avec le tireur, le fait qu’une victime était un enfant, le nombre de scènes de crime, la raison du premier appel au 911 la nuit où les meurtres ont commencé et le moment où la police a appris que le tireur était déguisé en un agent de la GRC, entre autres.

Blair et Stewart ont déclaré au comité lundi que le public était très préoccupé par le fait que la GRC n’était pas disponible lors de ses points de presse.

Campbell et Leather ont été les principaux porte-parole de la GRC lors de six séances d’information publiques entre le 19 avril et le 4 juin 2020.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

