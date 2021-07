Lucinda et Aaron de Love Island sauvent Toby en disant qu’il s’éloignera d’Abi à Casa Amor car il « ne sait pas ce qu’il veut »

Les dernières victimes de LOVE Island, Lucinda et Aaron sont convaincus que Toby s’éloignera d’Abigail à Casa Amor.

Le couple largué a fait connaître ses sentiments envers Toby lorsqu’il a été grillé à propos de ses compatriotes insulaires après leur sortie de choc dimanche soir.

2 Lucinda et Aaron de Love Island sont certains que Toby s’égarera à Casa Amor

2 Toby est actuellement en couple avec la nouvelle fille Abigail Crédit : Érotème

Lorsqu’on lui a demandé dans l’émission dérivée After Sun qui aura la tête tournée à Casa Amor, Lucinda a ri et a déclaré: « C’est intéressant … J’ai l’impression d’être Toby.

« De toute évidence, d’après son expérience passée avec les filles, j’ai l’impression qu’il peut le faire. J’espère qu’il a appris de ses erreurs, mais qui sait. »

Ajoutant de l’huile sur le feu, Aaron a ajouté: « Oui, je vais devoir dire la même chose pour être juste. Évidemment, j’aime Tobe, mais il ne semble pas savoir ce qu’il veut.

« Je pense que si une fille entre et qu’elle est sérieuse, il avance à 100 % ! »

Evidemment j’aime Tobe, mais il n’a pas l’air de savoir ce qu’il veut Aaron, l’île de l’amour

La semaine dernière, Toby a été vu abandonner l’intérêt amoureux de Chloé et choisir de s’associer avec la nouvelle fille Abigail.

Mais en plus de bouleverser Chloé, son geste surprise a également provoqué une rupture majeure avec son ami proche Hugo.

Hugo a ensuite choisi Chloé pour s’associer à la suite des actions de Toby, disant à tout le groupe qu’elle avait été maltraitée par lui.

Toby n’a pas été impressionné et le couple s’est brouillé dans des scènes épiques.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Dimanche, les anciens copains – qui se décrivaient autrefois comme des « frères » – ont eu une autre conversation, mais sont toujours des ennemis après avoir refusé de se mettre d’accord.

Au cours de leur dernière conversation tendue, Hugo a même suggéré à Toby qu’Abigail deviendrait une autre victime de ses sentiments inconstants.

« Mec, nous n’allons pas être d’accord là-dessus et nous n’allons jamais être d’accord, mais j’espère vraiment qu’Abigail ne sera pas la prochaine personne et que cette situation se reproduira », lui a dit Hugo. .

‘ESSAYER DE TROUVER L’AMOUR’

Mais un Toby bouillonnant a répondu: « J’essaie juste de trouver l’amour. Vous pouvez avoir vos jugements, mais votre opinion n’a plus vraiment d’importance pour moi. »

Lundi soir (26 juillet), les relations des insulaires seront mises à l’épreuve alors qu’ils goûteront pour la première fois à Casa Amor.

Six nouveaux concurrents – trois femmes et trois hommes – entreront dans la villa principale et la Casa Amor dans le but de faire tourner la tête et le cœur des insulaires actuels.

La présentatrice de Love Island, Laura Whitmore, a depuis confirmé qu’elle s’envolerait pour Majorque pour le recouplage après Casa Amor.

Cela survient après que des téléspectateurs confus ont plaisanté en disant que l’animateur de 36 ans était porté disparu.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que Laura avait jusqu’à présent accumulé un salaire exceptionnel de 600 000 £ pour seulement 11 minutes et 51 secondes de temps d’écran.

Mais à la fin de After Sun de ce soir, Laura a déclaré qu’elle retournerait en Espagne pour la tournure la plus dramatique de la série.

JOUEZ AU SUN BINGO POUR AUSSI PEU DE 20p POUR UNE CHANCE DE GAGNER UNE PART DE 250 000 £ ! (18+ conditions générales s’appliquent)