Lucinda de Love Island rompt le silence sur les rumeurs de grossesse après avoir retrouvé son ex footballeur

L’ANCIENNE concurrente de la série 7 de Love Island, Lucinda Strafford, a rompu son silence sur les rumeurs de grossesse.

Les fans en ligne avaient précédemment émis l’hypothèse que l’ancienne star de la télé-réalité attendait après avoir publié une photo au dîner qui semblait montrer une bosse de bébé.

Instagram

Lucinda Strafford répond aux commentaires selon lesquels elle est «enceinte» alors qu’elle pose en deux pièces rouges[/caption] Rex

Lucinda, 23 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux alors qu’elle dînait au restaurant exclusif Ivy Asia.

Elle a posté un cliché sur sa grille qui la montrait en train de poser une tempête dans une robe rouge à froufrous.

Mais la caméra et sa pose ont été construites de telle manière que les fans semblaient penser que la star berçait une bosse de bébé.

Ses followers semblaient sauter de joie en pensant que la star attendait peut-être son premier enfant.

Mais l’ancienne candidate du populaire programme de rencontres a maintenant rompu son silence sur les rumeurs, confirmant qu’elle n’est pas enceinte.

Reprenant son histoire, elle a republié la photo, mais elle a sous-titré le message pour clarifier la vérité aux utilisateurs.

Elle a dit: “Omg les gars, je RIS. Je n’ai définitivement pas de baby bump.

“Les manches de la robe sont massives et TRÈS froufrous. Je pense que l’angle de mon bras n’aide pas non plus LOL.

Cela survient après qu’elle a déjà été vue en train de se rapprocher de son ex star de la Premier League, Aaron Connolly, après avoir affirmé qu’ils s’étaient séparés avant le spectacle.

Le couple a été aperçu alors qu’il s’arrêtait à la station-service de Cobham dans le Surrey, rentrant chez lui dans sa voiture après avoir conduit à Londres.

Une source a confié au Sun : “Ils étaient ensemble toute la journée à faire du shopping à Londres et avaient l’air très à l’aise l’un avec l’autre – définitivement comme un couple.

“Je suis certain qu’ils ont été ensemble tout le temps qu’elle était sur Love Island, elle n’essayait pas de faire profil bas et ne semblait pas s’inquiéter qu’ils soient vus ensemble.”

Le Sun a précédemment révélé que Lucinda était sortie avec Aaron, l’ailier de Brighton & Hove Albion, d’un million de livres sterling par an, pendant deux ans, et ils se sont séparés plus tôt en 2021 après avoir triché avant de se réconcilier avant son passage à Love Island.

Un initié nous a dit qu’ils “s’étaient disputés” à propos de sa participation à l’émission de téléréalité ITV2 – qui, espérait-elle, aiderait à dynamiser sa boutique de mode en ligne.

Lucinda a pris de l’importance pour la première fois dans la septième série de l’émission de rencontres à succès.

Elle s’est brièvement associée à Brad McClelland, Danny Bibby et Aaron Francis avant d’être larguée de l’île du jour 28 de l’émission.

Instagram