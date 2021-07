Lucinda de Love Island révèle un lien secret avec Chuggs avant de participer à l’émission

Lucinda Strafford de LOVE Island a révélé un lien secret avec l’insulaire largué Chuggs Wallis.

Les téléspectateurs de 21 ans ont choqué après avoir admis qu’elle avait flirté avec l’entrepreneur de chapeaux de seau sur une application de rencontres avant d’entrer dans la villa.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

7 Lucinda Strafford a révélé un lien secret avec l’ancien insulaire Chuggs Wallis Crédit : Rex

Le propriétaire de la boutique de mode a renversé la mèche en faisant connaissance avec le reste des gars autour du foyer.

L’insulaire Millie Court a demandé : « Attendez… alors Chuggs est rentré chez lui ? »

Lucinda n’a pas tardé à dire au groupe qu’elle connaissait Chuggs avant d’entrer dans l’émission de rencontres ITV2.

La bombe blonde a expliqué: « Vous savez ce que j’ai fait correspondre à Chuggs sur une application de rencontres et je me souviens lui avoir parlé.

7 La bombe blonde a révélé qu’elle correspondait à Chuggs sur une application de rencontres avant la villa Crédit : Érotème

« Vous savez quoi… Je me souviens de lui avoir parlé de chapeaux de seau, puis ce type est arrivé et il m’a dit ‘Comment je m’appelle Chuggs, je possède une entreprise de chapeaux de seau’.

« J’ai littéralement eu cette conversation avec toi.

Millie a ensuite plaisanté: « Avez-vous acheté un [a bucket hat]. »

Lucinda a carrément répondu: « Non! »

7 Le débutant a renversé les haricots au reste du groupe Crédit : Érotème

Chuggs – de son vrai nom Oliver – a été largué de l’île lorsqu’il a perdu sa place après que Rachel ait décidé de s’associer à Brad, un ouvrier costaud.

Le garçon de Surrey était arrivé tardivement aux côtés de Liam, mais a eu du mal à trouver une connexion avec qui que ce soit en seulement 24 heures.

Parlant des autres insulaires, il a déclaré : « Faye est l’une de mes personnes préférées là-bas. Pas de manière romantique.

«Je pensais que ce serait cool d’aller là-bas et de marcher sur les orteils et de ébouriffer des plumes et des trucs… Je l’aurais fait si j’avais pensé que les gens n’étaient pas bien assortis. La liberté serait celle que je choisirais le plus parmi tout le monde là-dedans, j’ai discuté avec elle, mais elle aime Jake.

7 Lucinda a plaisanté en disant que la paire avait parlé de chapeaux de seau Crédit : Érotème

«Et Jake est un gars tellement sympa. Je pense que parmi tout le monde là-bas, ces deux-là iront loin. »

Pendant ce temps, les fans ont félicité Lucinda pour avoir vu à travers le « bombardement d’amour » de Brad alors qu’elle regrette de l’avoir embrassé.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour faire l’éloge de la bombe blonde après avoir admis qu’elle avait eu la nausée après avoir embrassé le travailleur du nord.

Les choses se sont envenimées entre Lucinda et Brad vendredi soir alors qu’ils flirtaient avant de partager un baiser dans le jardin devant tout le monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

7 Les téléspectateurs d’ITV2 ont félicité Lucinda pour avoir vu à travers le bombardement d’amour de Brad; Crédit : Rex

Cependant, à peine 24 heures plus tard, Lucinda semblait déjà rebutée par le beau gosse de Northumberland alors qu’elle révélait qu’il lui avait « vendu un rêve ».

Les téléspectateurs étaient furieux de voir Brad, 26 ans, courtiser la nouvelle fille après avoir déjà traversé Faye Winter, Chloe Burrows et Rachel Finni.

S’asseyant pour une conversation honnête avec l’ancienne partenaire de Brad, Faye, elle a admis qu’elle avait été « gourmande » en l’embrassant si rapidement après sa rencontre.

Tout en convenant que Brad est attirant, le responsable de la location a averti Lucinda qu’il pouvait être très égocentrique et mauvais en conversation.

7 La bombe blonde pense que Brad lui « vend un rêve » Crédit : Érotème

7

Ils se sont tournés vers Twitter pour célébrer son « se faire mal » alors qu’ils félicitaient les filles pour avoir enfin crié ses commentaires « toxiques ».

« Je suis tellement contente que Lucinda puisse voir le bombardement d’amour que Brad a fait », a lancé un téléspectateur. « Elle a cette bite ! »

Un autre intervint : « Brad fait du lovebombing, encore et encore, et les filles le rattrapent enfin ! »

« Brad a une énergie extrêmement toxique comme… c’est quoi le lovebombing ? » un troisième sonné du comportement de Brad.