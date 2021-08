Lucinda de Love Island révèle que la star ÉNORME de Netflix Stranger Things s’est glissée dans ses DM depuis la sortie de la villa

La star de LOVE Island, Lucinda, a révélé que la star de Stranger Things, Noah Schnapp, s’était glissée dans ses DM depuis qu’elle avait quitté la villa.

Le jeune de 16 ans, qui incarne Will Byers dans la série à succès Netflix, lui a déclaré son amour après l’avoir vue à l’écran.

Lucinda a révélé qu’elle avait reçu un message de la star de Stranger Things Noah Schnapp[/caption]

Apparaissant aujourd’hui dans Capital Breakfast avec Roman Kemp, l’insulaire de 21 ans a admis qu’elle avait beaucoup attiré l’attention des hommes.

Lorsque Roman lui a demandé si quelqu’un de célèbre lui avait envoyé un message, elle a répondu : « Un acteur de Stranger Things, j’essaie de savoir quel est son nom… »

Brad, qui était également dans l’émission aux côtés d’Aaron, est intervenu et a déclaré: « Le gamin qui se fait prendre dans Stranger Things. »

Quand ils ont finalement compris que c’était Will, Lucinda a dit : « Il est tellement adorable ! Je pense qu’il a 16 ans et il était comme « Je t’aime » et j’étais comme « Je t’aime! » Je ne sais pas qui tu es mais… »

Brad a révélé qu’il avait reçu des « milliers » de messages de filles, tandis qu’Aaron se vantait fièrement que Jedward lui avait envoyé une note vocale.

Lucinda « Bon, clarifions un peu ça. Brad est évidemment parti, j’ai eu quelques jours où j’étais très contrarié, vous pouvez dire que j’étais contrarié, n’est-ce pas ?

«Je pleurais, j’étais affreux, et puis évidemment, quand au début, quand je suis entré, il y avait aussi une situation avec Aaron et Hugo.

« Je ne sais pas si vous avez vu ça, et je me disais, voyons si Aaron m’aime toujours, puis nous avons fini par raviver les choses, ces choses arrivent. »

Cependant, le couple a confirmé qu’ils ne sont plus ensemble et Lucinda a depuis été vue tenant la main de Brad lors d’une soirée dans sa ville natale de Brighton.

Getty – Contributeur

Noah a maintenant 16 ans et est clairement un fan de Love Island[/caption]

Lucinda est apparue à la radio aujourd’hui aux côtés d’Aaron – et de Brad[/caption]

Rex

Lucinda était très populaire auprès des garçons pendant son séjour sur Love Island[/caption]

