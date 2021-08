Lucinda de LOVE Island a eu le visage rouge car elle a insisté sur le fait que sa romance avec Brad en était à ses « débuts » après avoir été aperçue en train de se tenir la main à un rendez-vous.

Le magnat de la mode a initialement quitté la villa en couple avec Aaron, mais le couple s’est séparé quelques jours après leur dumping.

3 Lucinda a été laissée rouge après avoir été interrogée sur Brad Crédit : Rex

3 Elle a été vue tenant la main de Brad lors d’un rendez-vous à Brighton Crédit : Rex

Avant cela, Lucinda était en couple avec Brad – et il semble qu’ils aient ravivé leur romance lors d’un rendez-vous à Brighton.

Interrogée sur la date par l’hôte Laura Whitmore, Lucinda est restée timide sur l’endroit où elle était avec Brad.

Elle a dit: « Ouais, c’était hier soir? Quel jour est-il aujourd’hui, dimanche? Ouais hier soir. Ouais hier soir, nous nous sommes rencontrés et sommes sortis à Brighton. Mais c’est encore le début. Tout est dans l’air dans ma vie. »

UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE

Lucinda a été photographiée en train de regarder Brad avec adoration alors qu’ils marchaient le long du front de mer de Brighton.

Le couple rayonnait de bonheur alors qu’ils riaient et plaisantaient ensemble lors de leur soirée.

C’était le premier jour de sortie de l’isolement de Lucinda depuis son retour à Majorque.

Avant d’être expulsé de la villa, la romance de Lucinda avec Aaron semblait se réchauffer.

Mais Lucinda a suggéré qu’ils allaient être trop occupés pour que les choses fonctionnent à la maison – malgré le temps qu’ils avaient trouvé pour Brad.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Dans une interview avec le Poster, Lucinda a expliqué: « Nous nous rencontrerons certainement, mais que ce soit un rendez-vous … nous ne savons pas ce qui va se passer romantiquement entre nous, car nous n’avons pas pu nous voir correctement, et nous allons tous les deux être occupé parce que nous avons des emplois du temps chargés, donc si ce n’est pas romantique, nous serons de très bons amis. »

Avant Aaron, Lucinda était en couple avec Brad et elle a révélé qu’ils avaient également envoyé des SMS – et qu’elle a hâte de se rencontrer.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

Ils ont été forcés de se séparer en raison d’une tournure cruelle dans laquelle ils ont dû décider lequel d’entre eux devait rentrer chez lui.

Brad s’est sacrifié chevaleresquement, laissant Lucinda libre d’explorer son voyage sur Love Island.

La beauté de Brighton a également été forcée de nier qu’elle était en couple avec son ex footballeur Aaron Connolly.

La star de la Premier League a fait du dog-sitting pour elle pendant son absence, et elle est catégorique, ce ne sont que des amis.

« Je suis complètement et totalement célibataire », a déclaré Lucinda. « Jamais dans un million d’années je n’irais sur Love Island si j’étais en couple, et je suis sûr que si j’avais un petit ami, il n’en serait pas très content non plus.

« Nous avons terminé de manière assez spectaculaire début mars, mais nous nous sommes ensuite liés d’amitié et nous partageons un chien, c’est un chien partagé et il s’en occupe. »