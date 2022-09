Lucille Babineaux, la mère du défunt gouverneur de la Louisiane, est décédée

NEW IBERIA, La. (AP) – Lucille Fremin Babineaux, matriarche d’une grande famille qui comprenait la première femme gouverneur de Louisiane, est décédée lundi, deux semaines avant ce qui aurait été son 103e anniversaire.

Babineaux et son défunt mari, L. Louis Babineaux, ont eu sept enfants, 24 petits-enfants et 36 arrière-petits-enfants. En comptant les conjoints, la famille totalisait 105 personnes, précise son fils Erroll C. Babineaux.

“Elle a une petite maison – 2400 pieds carrés (223 mètres carrés) – mais elle a toujours voulu des vacances chez elle pour que tous les petits-enfants puissent se connaître”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela en dit long sur son style.”

Lucille et Louis Babineaux, décédés en 2001, étaient mariés depuis 59 ans. Ils ont créé The Home Rug Cleaning and Floor Company en 1945 et l’ont dirigé ensemble.

Babineaux laisse dans le deuil cinq enfants, 21 petits-enfants et tous ses arrière-petits-enfants.

Parmi ses enfants figuraient Kathleen Babineaux Blanco, qui était gouverneur lorsque les ouragans Katrina et Rita ont dévasté l’État en 2005. B lanco est décédée d’un cancer en 2019.

Le fils aîné de Babineaux, L. Louis Babineaux Jr., et sa fille de 5 ans se sont noyés en 1975.

Babineaux a attribué sa longue vie à une forte foi en Dieu, a déclaré Erroll Babineaux.

Jusqu’à il y a six semaines, Babineax a déclaré que sa mère de 102 ans vivait seule. “Ensuite, nous avons eu des baby-sitters pour elle.”

Elle est décédée chez elle avec sa famille.

Les visites auront lieu le dimanche de 16h à 19h et le 26 septembre, à partir de 8h, à la maison funéraire Pellerin à New Iberia. La messe d’inhumation de Babineaux aura lieu à 11 h le 26 septembre à l’église catholique Saint-Pierre de New Iberia, avec inhumation au cimetière de la Sainte Famille.

The Associated Press