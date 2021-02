Lucien Laviscount de l’ex-Corrie méconnaissable après une transformation corporelle avec un pack de 6

Lucien Laviscount a complètement transformé son corps depuis ses jours de Coronation Street.

L’ancien morceau de savon, 28 ans, est maintenant le fier propriétaire de muscles ondulés et d’un pack de six, et porte maintenant un peu de chaume élégant.

Il est surtout connu pour jouer le petit ami de Sophie Webster, Ben Richardson, à Corrie, mais il a également joué le rôle de Jonah Kirby dans le drame de la BBC Waterloo Road et a fait un passage sur Celebrity Big Brother en 2011, dans lequel il a flirté avec Kerry Katona.

Prenant sur son compte Instagram mercredi, Lucien a publié une photo de son physique déchiré et a complètement stupéfait ses fans de célébrités.







(Image: Lucien Leon Laviscount / Instagram)









(Image: ITV)



Sur la photo, Lucien n’a posé dans rien d’autre qu’un maillot de bain noir alors qu’il était appuyé contre un mur de briques.

Il détourna les yeux de la caméra et fit la moue alors qu’il augmentait la sensualité.

Les muscles de Lucien étaient en plein écran, prouvant qu’il faisait des entraînements à domicile dur.







(Image: Lucien Leon Laviscount / Instagram)



En légende, Lucien a célébré la nouvelle que le verrouillage sera levé d’ici l’été.

« 21 juin ouais … Soyons avin toi !!! » il a écrit.

Mais ses adeptes célèbres étaient plus préoccupés par sa silhouette hunky, avec Example écrivant: « Putain de frère. Je ne savais pas que j’avais ces sentiments. »







(Image: SHED PRODUCTIONS)



«Dreamboat», a écrit James Haskell.

Aston Merrygold a déclaré: « Haaa … dis aux gens que tu vas au gym sans leur dire que tu vas au gym. »

« Pow », a écrit Anthony Quinlan aux côtés d’émojis d’explosion et de coup de poing.