Le Borussia Dortmund a limogé l’entraîneur Lucien Favre après une défaite 5-1 à domicile contre le nouveau promu Stuttgart, le club a confirmé.

Dortmund, prétendant au titre avant la saison, a perdu ses trois derniers matchs à domicile et le Bayern Munich, leader de la ligue de trail, de cinq points 11 jours de match après le début de la saison.

Edin Terzic, Otto Addo et Sebastian Geppert prendront le relais à titre intérimaire dans un calendrier serré qui verra Dortmund affronter des déplacements au Werder Brême mardi, à l’Union Berlin vendredi, puis à 2. Le club de Bundesliga de Braunschweig en Coupe d’Allemagne le 22 déc.

Après seulement un point lors de ses trois derniers matches contre Cologne, Francfort et Stuttgart, Dortmund est tombé au cinquième rang de la Bundesliga et doit se battre pour revenir en Ligue des champions la saison prochaine.

« C’était un désastre. C’était mauvais », a déclaré Favre après la défaite contre Stuttgart. « Nous n’avons pas été doués pour gagner le ballon. Nous avons commis trop de grosses erreurs. C’est difficile à expliquer. Si vous n’êtes pas doué pour gagner le ballon, et je veux dire toute l’équipe, alors vous avez un problème. Stuttgart a bien joué. , mais nous étions très, très pauvres. Vous ne pouvez pas vous en sortir. «

Malgré des joueurs qui tentent de percer dans l’élite européenne tels qu’Erling Haaland, Jadon Sancho, Jude Bellingham et l’international américain Gio Reyna, ainsi que des stars établies et expérimentées comme Marco Reus, Mats Hummels et Axel Witsel, Dortmund a connu des difficultés cette saison.

Dortmund n’a marqué que quatre de ses 23 buts en championnat au cours des 45 premières minutes et a concédé le premier lors de ses quatre derniers matchs, dont il n’en a remporté qu’un lorsque Haaland en a marqué quatre en un au Hertha Berlin le 22 novembre.

Favre a été nommé par Dortmund à l’été 2018 à la suite d’une saison mouvementée au club qui les a vu se qualifier pour la Ligue des champions grâce à la différence de buts.

Lors de sa première année, Dortmund a mené la Bundesliga pendant une grande partie de la saison, mais a finalement perdu le titre à la suite d’une défaite à domicile face à son rival local Schalke.

Au cours de la saison 2019-2020, le Dortmund de Favre a une fois de plus terminé deuxième, après avoir défié jusqu’à une défaite 1-0 à domicile contre le Bayern à la fin du mois de mai après le redémarrage de la Bundesliga au milieu de la pandémie de coronavirus.