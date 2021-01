Lucie Donlan a remercié son petit ami Luke Mabbott de l’avoir «aimée» après avoir été accusée d’intimider l’ancien copain Yewande Biala.

La star de télé-réalité et internaute de 23 ans a reçu des menaces de mort ces dernières semaines après que d’anciens commentaires ont refait surface sur Internet où Lucie qualifiait Yewande de « tyran ».

En représailles, la beauté irlandaise, 24 ans, a riposté à Lucie et a affirmé qu’elle l’avait « dépouillée de son identité » en lui demandant de l’appeler par un autre nom.

Alors que la querelle fait rage, l’ancienne star de Love Island a continué sa vie comme d’habitude.

Elle a même rendu un hommage éclatant à son petit ami pour l’avoir soutenue tout au long des réactions négatives qu’elle a reçues des fans de Yewande.







(Image: lucierosedonlan / Instagram)



S’adressant à son Instagram, Lucie a écrit: «Les meilleurs types de personnes sont ceux qui entrent dans votre vie et vous font voir le soleil là où vous avez vu des nuages.

«Les gens qui croient tellement en vous, vous commencez aussi à croire en vous. Les gens qui vous aiment, simplement parce qu’ils sont vous.

« Le genre de personne unique dans sa vie … @lukemabbott. »







(Image: lucierosedonlan / Instagram)



Sur les photos, Lucie a chevauché son petit ami alors qu’ils se détendent ensemble sur une plage de sable.

Le couple se regarda amoureusement dans les yeux alors que Luke avait les deux mains autour de la taille de son partenaire.

Lucie et Luke sortent ensemble depuis l’année dernière.

La semaine dernière, Lucie a alimenté une dispute avec Yewande après qu’un ancien commentaire Reddit a refait surface sur les réseaux sociaux.

Après avoir riposté à Lucie, Yewande a déclaré plus tard que « la prononciation erronée ou le changement des noms des gens est juste une autre forme de racisme » après que les deux hommes se sont fermés.

Elle a affirmé que Lucie avait «refusé» d’utiliser son nom parce qu’elle avait du mal à le prononcer alors que les deux se disputaient des propos déterrés.







(Image: lucierosedonlan / Instagram)



Yewande a nié avoir jamais intimidé Lucie et a depuis écrit un article puissant pour The Independent dans lequel elle écrit que » [my name] est correctement la clé de mon identité. »

Yewande a écrit: « … quand quelqu’un ne prend pas le temps d’apprendre la bonne façon de prononcer le nom d’une autre personne, ou pire – se moque intentionnellement parce qu’il est ‘trop difficile’ à prononcer, ou essaie d’attribuer un autre nom pour se faire se sentir à l’aise – cela peut apparaître comme malveillant.

Pour conclure son article, Yewande a déclaré: «Imaginez vivre dans un monde où notre culture et notre héritage ont été abolis afin de mettre les autres à l’aise.







(Image: yewande_biala / Instagram)



«Sans une compréhension adéquate de la dynamique illusoire du racisme subtil et du changement de nom racialisé, les microagressions resteront invisibles et nuisibles au bien-être, à l’estime de soi, à la culture et à l’identité des minorités ethniques.

« Alors, quand vous vous adressez à moi, dites mon nom – » Yewande « – et oui, c’est important. »

Récemment, Lucie a essayé de la minimiser en affirmant que ces «vieux commentaires» devenaient incontrôlables pour «inciter à la dispute».

Elle a déclaré à MailOnline: « Ce sont de très vieux commentaires déterrés uniquement pour inciter à une dispute entre deux femmes.

«De nos jours et avec tout ce qui se passe dans le monde, nous devrions tous rester unis sans nous attaquer les uns les autres.

« J’ai reçu des menaces de mort qui sont incroyablement effrayantes comme vous pouvez l’imaginer. »

* The Samaritans est disponible 24/7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.