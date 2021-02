Lucie Donlan et sa sœur sosie ont posé pour un selfie glamour ensemble ce week-end.

L’ancienne star de Love Island, 23 ans, et sa jeune sœur Emily Grace, 22 ans, ont présenté leurs looks de mannequins alors qu’ils rayonnaient d’une oreille à l’autre pour l’offre téléchargée sur la page Instagram de Lucie dimanche soir.

Prouvant qu’ils savent comment capturer leurs meilleurs angles, les deux beautés blondes se sont blotties ensemble pour le cliché mignon pour une promotion de produit dans le cadre des fonctions d’influence de Lucie.

Lucie et Emily ont fait étalage de leurs apparences radieuses en coiffant leurs longs cheveux dans des styles bouclés et en mettant en valeur leurs visages avec un maquillage éclatant.

Emily était stupéfaite dans un blazer de couleur camel associé à un gilet noir, tandis que Lucie a opté pour une combinaison veste blanche et gilet noir.

Avant de partager les détails de l’annonce, Lucie a tapé à côté de la photo: « Les sœurs se font les meilleures amies du monde .. »







Elle a ensuite expliqué: « La Saint-Valentin consiste à exprimer votre amour à ceux qui sont autour de vous. Cela a été une période si difficile pour nous tous et donc cette année, je voulais étendre mon amour à ma sœur et faire quelque chose qui ferait sourire sur son visage .. «

Lucie a ajouté qu’elle travaillait avec un bijoutier bien connu pour marquer le jour de l’amour et qu’elle voulait offrir à sa sœur quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin.

Elle a écrit: « J’ai fait équipe avec @hsamueljeweller pour choisir un cadeau qui a un sens et signifierait un chapitre de notre vie que nous n’oublierons jamais. J’ai choisi cette bague d’éternité à double rang de diamant que je savais qu’elle adorerait. J’espère qu’elle se souviendra que peu importe ce que nous vivons, elle sera toujours aimée et appréciée! «

L’internaute a ensuite partagé un code de réduction avec ses fans.

La petite sœur de Lucie, Emily, n’a qu’un an de moins qu’elle.









Il est entendu que la bombe fonctionne comme un assistant de médias sociaux et de marketing et aime la modélisation sur le côté.

Le passage de Lucie à Love Island en 2019 a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a été accusée d’intimider l’ancienne co-star Yewande Biala – après que de vieux commentaires ont refait surface sur Internet où Lucie a qualifié Yewande de « tyran ».

En représailles, la beauté irlandaise Yewande, 24 ans, a riposté sur Lucie et a affirmé qu’elle l’avait « dépouillée de son identité » en lui demandant de l’appeler par un autre nom.

Yewande a déclaré que « la prononciation erronée ou le changement de nom des gens est juste une autre forme de racisme » après que le couple ait verrouillé les cornes.

Elle a affirmé que Lucie avait «refusé» d’utiliser son nom parce qu’elle avait du mal à le prononcer alors que les deux se disputaient des propos déterrés.

Yewande a nié avoir jamais intimidé Lucie et a depuis écrit un article puissant pour The Independent dans lequel elle écrit que » [my name] est correctement la clé de mon identité ».







Yewande a écrit: « Quand quelqu’un ne prend pas le temps d’apprendre la bonne façon de prononcer le nom d’une autre personne, ou pire – se moque intentionnellement parce qu’il est ‘trop difficile’ à prononcer, ou essaie d’attribuer un autre nom pour se sentir à l’aise – il peut apparaître comme malveillant.

«Sans une compréhension adéquate de la dynamique illusoire du racisme subtil et du changement de nom racialisé, les microagressions resteront invisibles et nuisibles au bien-être, à l’estime de soi, à la culture et à l’identité des minorités ethniques.

« Alors, quand vous vous adressez à moi, dites mon nom – » Yewande « – et oui, c’est important. »

Récemment, Lucie a essayé de la minimiser en affirmant que ces «vieux commentaires» devenaient incontrôlables pour «inciter à la dispute».

Elle a déclaré à MailOnline: « Ce sont de très vieux commentaires déterrés uniquement pour inciter à une dispute entre deux femmes.

« De nos jours et avec tout ce qui se passe dans le monde, nous devrions tous rester unis sans nous attaquer les uns les autres. »

