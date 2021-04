Lucie Donlan de Love Island arrive à la plage pour gagner sa vie alors que la star sexy est inscrite par le géant du surf O’Neill

Lucie Donlan de LOVE Island a un nouveau travail pépère – frapper la plage avec sa planche de surf.

L’esprit libre de 23 ans, devenu célèbre dans la villa en 2019, est le nouveau visage de la marque de surf O’Neill.

Lucie Donlan de Love Island est le nouveau visage du géant du surf et du lifestyle O’Neills[/caption]

Lucie, qui surfe sur les vagues depuis l’âge de 13 ans, est entraîneuse de surf qualifiée et a même pratiqué ce sport.

Une nouvelle série de photos brûlantes de la star a été publiée pour célébrer le lien, avec Lucie nommée ambassadrice de la marque O’Neill.

On la voit se diriger vers la mer avec une planche de surf et faire du skate sur une colline.

Posant sur la plage en tenue O’Neill, elle a déclaré: «Lorsque vous êtes dans l’océan, vous oubliez tous vos problèmes.

La star a posé avec une planche de surf alors que son partenariat avec la marque était révélé[/caption]

La star vit près de la capitale britannique du surf à Newquay, Cornwall[/caption]

Elle a posé pour une série de photos à la plage dans le cadre de son nouveau concert[/caption]

Lucie a également pris une planche à roulettes en montrant une chemise à fleurs rouge et blanche[/caption]

« Il y a un grand sentiment de liberté, parfois le simple fait de prendre la mer vous fait vous sentir mieux. »

Lucie a été jumelée à Joe Garratt sur Love Island, mais ils se sont séparés quand il a quitté la villa, seulement pour qu’ils ravivent la romance dans le monde extérieur.

Cependant, cela n’a pas duré et la paire s’est séparée pour la deuxième fois en décembre 2019.

La star a ajouté: « Je suis extrêmement passionnée par l’utilisation du surf comme thérapie et comme moyen d’encourager plus de gens à sortir, à rester actifs et à profiter des avantages que le sport peut apporter. »

Elle a dit: « Parfois, le simple fait d’entrer dans la mer vous fait vous sentir mieux »[/caption]

Peter Truijen, PDG mondial d’O’Neill, a déclaré: «Avec sa passion pour le surf et toutes les activités de plein air, elle s’intègre parfaitement à notre marque et

nous défendons. »

L’entreprise produit des vêtements, notamment des combinaisons, des maillots de bain et des équipements de sports de neige pour les jeunes adultes.