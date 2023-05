Lucid (LCID) résultats T1 2023

Constructeur de véhicules électriques de luxe Groupe Lucide lundi a fait état de pertes croissantes au premier trimestre, mais a déclaré qu’il disposait encore de suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités l’année prochaine.

Les actions ont baissé de plus de 8% dans les échanges après les heures de fermeture après la nouvelle.

« Nous sommes sur la bonne voie pour produire plus de 10 000 véhicules en 2023, avec des initiatives en cours à l’échelle de l’entreprise qui permettront à Lucid de pivoter vers des volumes plus élevés lorsque les conditions du marché le permettront », a déclaré lundi le PDG Peter Rawlinson. Lucid a guidé la production de 2023 entre 10 000 et 14 000 véhicules en février.

Voici les chiffres clés de Lucid’s rapport sur les résultats du premier trimestreainsi que les estimations consensuelles de Wall Street telles que rapportées par Refinitiv :

Perte par action : 43 centimes

43 centimes Revenu: 149,4 millions de dollars, contre des revenus de 209,9 millions de dollars attendus.

Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte par action de 41 cents, mais il n’était pas immédiatement clair si les résultats rapportés étaient comparables à ces estimations.

La perte nette de Lucid au premier trimestre était de 779,5 millions de dollars, ou 43 cents par action, bien plus importante que la perte nette de 81,3 millions de dollars, ou 5 cents par action, rapportée au premier trimestre 2022, alors qu’elle augmentait encore la production du Air. Les revenus, cependant, ont bondi d’une année sur l’autre à 149,4 millions de dollars, contre 57,7 millions de dollars.

Lucid a terminé le premier trimestre avec environ 3,4 milliards de dollars en espèces et environ 700 millions de dollars en lignes de crédit disponibles. Le chef des finances, Sherry House, a déclaré que les liquidités devraient être suffisantes pour financer l’entreprise au moins jusqu’au deuxième trimestre de 2024.

Le fabricant de véhicules électriques disposait d’environ 4,4 milliards de dollars en espèces et de 500 millions de dollars supplémentaires en crédit disponible à la fin de 2022.

Lucid a récemment pris des mesures pour économiser de l’argent. Il a déclaré en mars qu’il supprimerait environ 18% de ses effectifs, soit environ 1 300 travailleurs, dans le but de réduire ses dépenses.

La société continue de dissiper les inquiétudes concernant la demande.

La production prévue par le constructeur automobile en 2023 de « plus de 10 000 » berlines Air est bien inférieure aux « plus de 28 000 » réservations qu’il a enregistrées lors de son rapport sur les résultats du quatrième trimestre en février. Et, en avril, Lucid a déclaré avoir produit 2 314 Airs au premier trimestre tout en n’en livrant que 1 406 aux clients au cours de la période, un écart que la société a imputé à un « janvier lent » et aux modifications apportées aux crédits d’impôt du gouvernement américain pour les véhicules électriques.

Dans un autre signe que la demande pour l’Air pourrait être faible, Lucid a refusé de fournir un numéro de réservation mis à jour lundi.

Lucid a déclaré le 25 avril que son prochain modèle, un grand SUV électrique appelé Gravity, est sur le point de commencer la production en 2024. Il prévoit de dévoiler le Gravity plus tard cette année.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.