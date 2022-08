Lucid (LCID) Prévisions de revenus et de production pour le deuxième trimestre 2022

Le PDG de Lucid Motors, Peter Rawlinson, pose au Nasdaq MarketSite alors que Lucid Motors (Nasdaq : LCID) commence à négocier à la bourse du Nasdaq après avoir finalisé son regroupement d’entreprises avec Churchill Capital Corp IV à New York, New York, le 26 juillet 2021.

Le constructeur de véhicules électriques Lucid Group a de nouveau réduit ses objectifs de production mercredi, car les défis de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique signifient que la demande pour les véhicules électriques de l’entreprise dépasse de loin sa production.

La société a déclaré qu’elle avait désormais plus de 37 000 réservations pour sa berline de luxe électrique Air, contre plus de 30 000 en mai, mais elle n’a livré que 679 voitures au deuxième trimestre. En février, il a déclaré qu’il prévoyait de construire entre 12 000 et 14 000 véhicules en 2022, contre une prévision initiale de 20 000.

Il a réduit ses prévisions de livraisons pour l’année complète pour la deuxième fois, déclarant qu’il prévoyait désormais de ne livrer que 6 000 à 7 000 véhicules en 2022, et a annoncé un nouveau cadre supérieur pour diriger les opérations.

Les actions de Lucid ont chuté d’environ 12 % dans les échanges après les heures normales après la nouvelle.

Les annonces sont intervenues alors que Lucid rapportait son résultats du deuxième trimestre. Voici les numéros clés :

Revenu: 97,3 millions de dollars

97,3 millions de dollars Perte par action : 33 centimes

33 centimes Véhicules livrés : 679

“Nos prévisions de production révisées reflètent les défis extraordinaires de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique que nous avons rencontrés”, a déclaré le PDG Peter Rawlinson dans un communiqué. “Nous avons identifié les principaux goulots d’étranglement et nous prenons les mesures appropriées : intégration de nos opérations logistiques, recrutement de personnel clé dans l’équipe de direction et restructuration de notre organisation logistique et de fabrication.”

Plus tôt cette année, Lucid a cité des problèmes de chaîne d’approvisionnement autour des puces à semi-conducteurs ainsi que des composants de base comme le verre et la moquette comme raisons de la réduction.

Rawlinson a déclaré à CNBC dans une interview que le processus de résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement a forcé l’entreprise à faire face à un autre ensemble de goulots d’étranglement.

“Cela a vraiment dévoilé le prochain niveau de défis, l’immaturité de nos systèmes logistiques”, a déclaré Rawlinson, expliquant que Lucid est en train d’intégrer l’expédition et d’autres services en interne.

Pour aider à résoudre les problèmes, Lucid a annoncé mercredi avoir embauché le vétéran de Stellantis, Steven David, au poste de vice-président directeur des opérations, prenant en charge les efforts de fabrication, de logistique et de contrôle de la qualité de l’entreprise.

Le directeur financier Sherry House a déclaré à CNBC que le total de 37 000 réservations de la société n’inclut aucune réservation pour son prochain SUV Gravity ou l’un des véhicules commandés par le gouvernement saoudien.

Lucid a déclaré en avril que le gouvernement saoudien avait accepté d’acheter jusqu’à 100 000 de ses véhicules au cours des 10 prochaines années. Le fonds public du pays est un investisseur majeur dans Lucid, détenant environ 62% des actions de la société.

Lucid disposait de 4,6 milliards de dollars en espèces et équivalents à la fin du deuxième trimestre, contre 5,4 milliards de dollars fin mars, mais suffisamment pour financer les opérations “jusqu’en 2023”, a déclaré House.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.