Lucid Air ajoute une option de look furtif de 6 000 $

Que ce passe-t-il Lucid proposera un pack Stealth Look pour les Air Touring, Air Grand Touring et Air Grand Touring Performance. Pourquoi est-ce important Cette option de 6 000 $ comprend des garnitures sombres sur de nombreux éléments extérieurs, ainsi que des roues uniques. Il peut être associé à toutes les couleurs de peinture disponibles pour Air. Et après L’option Lucid Air Stealth Look devrait entrer en production au premier trimestre 2023.

Que ce soit un Nissan Sentra édition minuit ou Insigne noir Rolls-Royce Cullinan, les constructeurs automobiles connaissent beaucoup de succès avec les ensembles de garnitures au fini foncé, peu importe le type ou le prix du véhicule. Lucid est le dernier à proposer cette option de style discret, lançant lundi un nouveau pack Stealth Look qui sera disponible sur toute sa gamme de Véhicules électriques aériens.

Lucid indique qu’un total de 35 composants extérieurs ont été modifiés pour le look Air Stealth, y compris les capuchons de rétroviseurs et la garniture de toit en verre, ainsi que les cadres autour des phares et des feux arrière. De nombreux éléments utilisent ce que Lucid appelle une finition “polie furtive”, tandis que d’autres sont réalisés en noir brillant ou en graphite satiné.

Selon le modèle, Lucid propose des roues de 20 ou 21 pouces spécifiques au pack Stealth Look. Vous pouvez également associer cette option à l’une des couleurs extérieures disponibles de l’Air, qui pour le moment est limitée au blanc, noir, argent, gris et rouge foncé.

Quelle que soit la berline Air que vous choisissez, Stealth Look est une option de 6 000 $. Lucid montrera le Air Stealth Look au public lors de la Monterey Car Week plus tard ce mois-ci, et la production devrait démarrer au début de 2023.