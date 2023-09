Luciano Spalletti: les problèmes de l’Italie et comment les résoudre

Le mois dernier, la Fédération italienne de football a confirmé que Luciano Spalletti prendrait la relève en tant que nouvel entraîneur italien. Roberto Mancini, entraîneur depuis cinq ans, a démissionné et a été remplacé par l’ancien patron de Naples. Le joueur de 64 ans a un long curriculum vitae en tant que manager de club qui comprend des postes en tant que manager de la Roma et de l’Inter et […]

Le mois dernier, la Fédération italienne de football a confirmé que Luciano Spalletti prendrait la relève en tant que nouvel entraîneur italien.

Roberto Mancini, entraîneur depuis cinq ans, a démissionné et a été remplacé par l’ancien patron de Naples. Le joueur de 64 ans a un long parcours de direction de club qui comprend des postes d’entraîneur de la Roma et de l’Inter et d’entraîneur-chef du club russe du Zenit Saint-Pétersbourg pendant cinq ans.

La saison dernière, il a guidé les Partenopei vers leur premier championnat de Serie A en 33 ans. Après son succès, il décide de quitter Naples. Son mandat débutera en septembre.

TRÈS EXCITÉ de revoir Buffon de retour avec les Azzurri. Ça fait du bien 🇮🇹 Il incarnera la Capodelegazione de Spalletti, rôle auparavant tenu par Gianluca Vialli. Nous avons vu la passion que De Rossi a apportée à l’équipe Azzurri pendant l’Euro. Espérons avoir Buffon dans les vestiaires… pic.twitter.com/Hh00Bc1sch – Télévision italienne de football (@IFTVofficial) 2 septembre 2023

Wembley accueillera l’Italie le 17 octobre puisqu’elle fait partie du groupe de qualification de l’Angleterre pour l’Euro 2024. Ils sont actuellement troisièmes du groupe C de qualification, derrière l’Angleterre et l’Ukraine. La tâche de Spalletti consiste désormais à préparer l’Italie pour l’Euro 2024 en Allemagne, où les champions tenteront de conserver leur titre après avoir battu l’Angleterre en finale en 2020.

Spalletti s’est exprimé lors de sa première conférence de presse avec l’Italie

Avec Luciano Spalletti à la barre, l’équipe nationale italienne évoluera dans une nouvelle direction, plus offensive. L’entraîneur italien, 64 ans, a été présenté au public lors d’une conférence de presse tenue samedi à Coverciano.

Là, il a détaillé ses ajouts à la liste, l’héritage du mandat de Roberto Mancini et sa stratégie pour l’avenir. Spalletti est crédité d’avoir mené Naples à son premier titre Scudetto en 33 ans la saison dernière en raison de son style électrisant de football agressif joué dans une formation 4-3-3.

Lors de sa conférence de presse, le nouvel entraîneur italien a abordé le problème récurrent de l’équipe, à savoir le manque d’attaquants réguliers, en suggérant que certains joueurs établis pourraient être reconduits à ce poste.

À quoi ressemblera le nouveau Azzurri ?

« Il y a des attaquants qui peuvent porter le maillot de l’équipe nationale. Je n’ai pas appelé Kean et Scamacca à cause de leur temps de jeu, j’en ai appelé trois autres. Bien sûr, un attaquant physique a des qualités évidentes, mais il vaut peut-être mieux que Raspadori s’associe.

« Je pense qu’il y a un bon potentiel dès le départ. Je pense que les joueurs occupant d’autres rôles peuvent également jouer en tant qu’attaquant, même s’ils ont joué à différents postes. Il y a du travail à faire. J’ai confiance en moi et en mes collaborateurs que je connais depuis le premier jour où j’ai commencé à entraîner. Leur aide m’a aidé à devenir l’entraîneur que je suis aujourd’hui », a-t-il déclaré.

À propos de l’apparence qu’il souhaite donner aux nouveaux Azzurri, il a ajouté : « Nous devons jouer un football que tout le monde appréciera de regarder. Nous voulons jouer avec une défense à 4 et certains joueurs ont été choisis parce qu’ils évoluent dans ce système. Mais aussi, à mon avis, il n’y a pas de différence car celui qui joue dans une défense à trois s’adapte bien au football que nous voulons jouer parce que nous voulons toujours aller chercher le ballon.

« Nous avons un milieu de terrain qui est l’un des plus forts du moment et c’est fondamental pour construire n’importe quel style de jeu. On va commencer par le 4-3-3, puis si on a besoin d’être un peu plus offensif on pourra mettre un milieu offensif et passer en 4-2-3-1. Pour commencer, nous suivons cette voie.

Crédit photo : IMAGO / sportphoto24