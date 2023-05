Luciano Spalletti confirme qu’il quitte Napoli, champion de Serie A, en prenant une année sabbatique

Luciano Spalletti a confirmé qu’il quittait Napoli, champion de Serie A, et qu’il n’entraînerait pas la saison prochaine.

« Je dois prendre un an de congé. Je suis un peu fatigué et je veux être avec ma fille Matilde », a déclaré Spalletti en marge d’un symposium sur le marché des transferts lundi.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a révélé dimanche à la télévision publique RAI que Spalletti avait demandé une année sabbatique.

« C’est un homme libre. Après 50 ans dans le cinéma, quand quelqu’un vient vous voir et vous dit : ‘J’ai tout donné, une partie de ma vie se termine, j’ai toujours un contrat avec vous mais je préférerais prendre une année sabbatique », que faites-vous ? Est-ce que vous vous mettez en travers de son chemin ? » dit De Laurentiis. « Il faut être généreux dans la vie. … Il a beaucoup donné et je l’en remercie. Maintenant, c’est juste qu’il fasse ce qu’il veut. »

Lors de sa deuxième saison à Naples, Spalletti, 64 ans, a entraîné l’équipe vers son premier titre de Serie A en 33 ans. Ils ont gagné avec cinq tours à perdre.

Spalletti a encore un match avec Naples contre la Sampdoria dimanche, après quoi l’équipe se verra remettre le trophée de Serie A – son troisième dans l’histoire du club après que Diego Maradona a mené l’équipe aux titres de 1987 et 1990.

Spalletti devient le deuxième entraîneur en trois ans à quitter une équipe qui vient de remporter la ligue – après qu’Antonio Conte se soit séparé de l’Inter Milan après le titre 2021.

Le directeur sportif de Naples Cristiano Giuntoli – l’homme qui a remanié l’équipe en signant Khvicha Kvaratskhelia et Kim Min-jae – serait également parti et pourrait rejoindre son rival Juventus.

Le titre de Serie A était le seul grand trophée manquant dans la carrière de Spalletti après avoir précédemment dirigé la Roma et l’Inter Milan et remporté la ligue russe avec le Zenit Saint-Pétersbourg.

« Parfois, vous quittez quelqu’un que vous aimez », a déclaré Spalletti. « Une ville comme Naples mérite bien plus que la norme. … Vous devez vous demander si nous sommes toujours à la hauteur ou non. Et comme je ne pense pas que ce sera le cas, je prends un reculer. »

L’ancien entraîneur de Barcelone et de l’Espagne Luis Enrique serait envisagé de remplacer Spalletti, tout comme l’ancien entraîneur de Naples Rafael Benitez.

Reportage de l’Associated Press.

