Luciana Berger : Regardez des vidéos « horribles et brutales » des attaques du Hamas en Israël, a déclaré au public une ex-députée | Actualités politiques

Un ancien député travailliste juif, qui a quitté le parti pour protester contre la direction de Jeremy Corbyn, a exhorté les gens à regarder des vidéos du traitement « horrible et brutal » infligé aux Israéliens par le Hamas.

Luciana Berger- qui a quitté le parti travailliste au milieu d’une querelle d’antisémitisme au sein du partimais a récidivé plus tôt cette année – a déclaré au programme Politics Hub de Sky News qu’il était « très, très difficile » de voir les scènes se dérouler, le qualifiant de « plus grande attaque contre la communauté juive » depuis la « fin de l’Holocauste ». .

Mais elle a encouragé le public à regarder les vidéos venant de la région pour voir par lui-même ce qui se passait.

« Il y a tellement de choses qui ont été publiées sur les réseaux sociaux par les terroristes du Hamas, les auteurs de ces actes horribles, que les gens n’auraient même pas vu parce qu’elles sont si brutales », a-t-elle déclaré à Sophy Ridge. « Nous ne pouvons pas les diffuser sur nos écrans de télévision.

« Une grande partie de ces scènes sont diffusées sur divers réseaux sociaux et j’exhorte les gens à voir à quel point c’est horrible et brutal et à voir les scènes de gens qui se sont rendus à… un festival de musique paisible. »

Décrivant la scène où au moins 260 jeunes ont été « abattus » par des militants du Hamas, Mme Berger a ajouté : « Cela équivaudrait à 2 000 personnes abattues à Glastonbury. Je veux dire, cela ne vaut tout simplement pas la peine d’y penser. »

L’ex-député de Wavertree a également mis en garde contre le un impact plus près de chez nous et sur la communauté juive du Royaume-Uni.

« Je vis dans le nord de Londres », a-t-elle déclaré. « Hier soir, juste à côté de chez moi, un restaurant casher où je vais pour mes plats à emporter a été vandalisé et des graffitis ont été apposés sur le pont juste au-dessus. »

Elle a ajouté : « Mes enfants fréquentent des écoles juives et il y a beaucoup d’inquiétude quant à la sécurité, qu’il s’agisse de jeunes juifs ou de personnes qui suivent le mode de vie juif qui se rendent dans les synagogues. »

Mme Berger a également critiqué l’ancien leader travailliste Jérémy Corbynqui a déclaré aux journalistes en dehors de la conférence travailliste de cette semaine qu’il ne soutenait pas le terrorisme mais n’avait pas réussi à condamner le Hamas.

« Il n’est en aucun cas un représentant du parti travailliste lorsqu’il fait ces remarques et ces remarques sont fausses », a-t-elle déclaré. « Ce ne sont pas des remarques nouvelles. Ce n’est pas une surprise.

« Jeremy Corbyn est incapable de dénoncer le Hamas pour ce qu’il est, en tant qu’organisation terroriste qui s’est livrée aux attaques les plus brutales et les plus horribles ces derniers jours. Et honte à Jeremy Corbyn de ne pas l’avoir dénoncé pour ce qu’il est. «

Appelant la population à dénoncer les incidents antisémites au Royaume-Uni, Mme Berger a déclaré que les gens devraient « reconnaître qu’il ne pourra jamais y avoir de justification à la brutalité à laquelle nous avons assisté ».