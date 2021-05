Luceo Sports recherche un investissement de 5 millions de dollars pour son expansion

L’entraîneur-chef Quin Snyder des entraîneurs de l’équipe LeBron lors du 70e match des étoiles de la NBA dans le cadre du week-end des étoiles de la NBA 2021 le 7 mars 2021 à la State Farm Arena d’Atlanta, en Géorgie. Jesse D. Garrabrant | Association nationale de basketball | Getty Images

Luceo Sports, une société de logiciels qui numérise et anime des playbooks sportifs, recherche des investisseurs pour développer ses activités. La société est basée en Arizona et a déjà des accords avec des clubs de basket-ball professionnels qui utilisent le produit. Dans une interview avec CNBC, Andy Graham, fondateur et PDG de Luceo, a déclaré qu’il cherchait environ 5 millions de dollars à investir dans les ventes et le marketing. Le logiciel de Luceo permet aux équipes d’insérer leurs playbooks et leur terminologie, puis transforme les dessins en animations. « Cela en fait une animation de jeu, donc vous obtenez cette séquence et cette synchronisation au lieu d’une simple image », a déclaré Graham. Il a ajouté que Luceo pourrait aider les jeunes athlètes à apprendre plus rapidement les playbooks et que les équipes peuvent également les distribuer aux joueurs nouvellement acquis. Ainsi, par exemple, si une équipe de la National Basketball Association effectue un échange à la mi-saison, une équipe qui utilise Luceo peut rapidement créer une connexion et donner au joueur accès à des playbooks numériques. « Nous nous concentrons sur l’aspect pédagogique du jeu », a déclaré Graham. «Et nous nous souvenons que les coachs sont des enseignants et essayons de leur donner une bonne technologie éducative afin qu’ils puissent créer des explications pour atteindre les apprenants numériques d’aujourd’hui.»

La pierre de Rosette du sport

Graham, 37 ans, a lancé Luceo en 2016 après avoir passé du temps avec la société d’analyse de données Synergy Sports et la société de logiciels FastModel, qui gagne également de l’argent en numérisant des playbooks professionnels. Il a quitté FastModel en 2014 après avoir identifié un vide sur le marché. «J’ai réalisé à quel point la technologie avait progressé au cours de ces années (en travaillant chez FastModel), et je voulais faire partie de tout cela», a déclaré Graham. « Ed-tech, c’est un marché qui a explosé au cours des deux dernières décennies, et le sport à tous les niveaux n’est qu’une activité d’apprentissage et de développement. »

Luceo est un logiciel en tant qu’entreprise de services, et la société gagne de l’argent grâce aux frais associés aux abonnements, aux services complémentaires et aux frais de transaction. Les abonnements coûtent aussi peu que 2 $ par mois pour les utilisateurs, tandis que le forfait professionnel de haut niveau est de 15 $ par mois. le le programme a une application, mais les inscriptions ne sont disponibles que via son site Web pour éviter les frais qu’Apple prend pour les abonnements numériques. Interrogé sur les abonnés, Graham a refusé de révéler des détails, mais a ajouté qu’environ 150 000 personnes font partie de «l’écosystème» de l’entreprise. Par conséquent, les personnes qui connaissent et ont accès à Luceo. La société a conclu des accords avec 11 clubs de la NBA, dont l’Utah Jazz, tête de série, et trois équipes universitaires. Graham n’a pas non plus divulgué de revenus. Il a déclaré que les clubs professionnels signaient généralement des accords annuels, ajoutant que Luceo ciblait les consommateurs quotidiens avec des prix d’abonnement. Le plan est d’attirer les utilisateurs de la génération Z (âgés de 6 à 24 ans) et leurs parents à mesure que ce groupe démographique grandit dans un environnement d’apprentissage plus numérisé. L’une des fonctionnalités mises en évidence par Graham est un jeu de prise de décision au sein du programme. L’activité permet aux athlètes de pratiquer ce qu’il faut faire dans des situations de jeu critiques en se basant sur le livre de jeu d’une équipe. Graham a appelé Luceo the Rosetta Stone – un logiciel d’apprentissage des langues populaire – du sport. « La plate-forme d’apprentissage numérique la plus complète pour le sport », a-t-il déclaré. « Plus il y a d’enfants qui ont l’impression de comprendre le sport, ou que les fans le comprennent, ou les parents, plus ils sont susceptibles de s’engager davantage. »

Cibler la NFL

Chez Synergy, Graham a déclaré qu’il avait amélioré ses compétences en matière de conception de produits et de développement commercial, ajoutant que les apprentissages étaient «fondamentaux à ce à quoi je pense maintenant». Les enseignements seront essentiels pour Luceo, car la concurrence est féroce. Selon Recherche Grand View, le marché de l’ed-tech devrait atteindre 377 milliards de dollars d’ici 2028. Et encore une fois, FastModel est un concurrent et déjà utilisé par de nombreux dépisteurs de basket-ball. La Ligue nationale de football pourrait contribuer à la croissance future de Luceo. Luceo se positionne pour cibler les clubs de football professionnels avec son logiciel et travaille actuellement sur des playbooks de football numérisés et animés. Graham a dit qu’il commencerait petit, cependant, en poursuivant d’abord les programmes d’études secondaires et collégiales.

