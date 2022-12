Lucas Winburn marque 21 pour mener Sycamore sur Woodstock – Shaw Local

SYCOMORE – Pendant les trois quarts-temps, Lucas Winburn a à peu près géré le score de l’équipe de basket-ball des garçons de Sycamore contre Woodstock mardi.

Mais dans une séquence clé au quatrième quart pour les Spartans, Aidan Wyzard a réussi trois interceptions sur des possessions consécutives et les a converties en points dans une victoire 50-44 sans conférence contre les Blue Streaks.

« Il est tellement athlétique et peut se faufiler dans ces couloirs de dépassement et voler, et il est excellent en transition », a déclaré Winburn. “Cela nous a beaucoup aidés.”

Wyzard n’avait pas marqué avant le quatrième avec le match à égalité à 32 après trois quarts. Mais sur trois possessions consécutives, Wyzard a sauté une passe, a devancé les Blue Steaks (2-4) et a complété un lay-up.

Lors des deux premiers layups, il a été victime d’une faute et a coulé le lancer franc. Après seulement 1:18 du quatrième quart-temps, les Spartiates (3-3) menaient 40-32.

“Il a été exceptionnel”, a déclaré l’entraîneur de première année de Sycamore Ethan Franklin. «Nous avons essayé de trouver un moyen pour lui de se sentir à l’aise avec tout en tant qu’étudiant de deuxième année en obtenant de l’action à l’université. Et il a fait ce que ses forces étaient : sortir et être athlétique et finir au panier. Il nous a mis sur un gros tronçon au quatrième quart-temps là-bas pour mettre le match de côté.

Les Blue Streaks ont pris l’avance à 47-44 avec moins d’une minute à faire, mais Wyzard a fait un lancer franc pour repousser l’avance à deux possessions, puis Teague Hallahan a obtenu un vol sur la passe entrante, ce qui a conduit à un autre gratuit. lancer pour Wyzard pour une avance de cinq points.

Wyzard a terminé avec 13 pour les Spartans avec cinq rebonds et quatre interceptions en provenance du banc.

L’entraîneur de Woodstock, Ryan Starnes, s’est dit fier de la façon dont son équipe a rebondi en seconde période. En plus de tomber 3-2, Sycamore a mené l’intégralité de la première mi-temps et a pris une avance de 26-17 à la mi-temps.

“Nous avons très bien joué dans les étirements, je pense”, a déclaré Starnes. « Je les ai un peu défiés à la mi-temps. Je ne pensais pas que nous nous battions aussi fort que nous sommes capables de nous battre. J’étais vraiment fier de la façon dont nous avons réagi pour démarrer le troisième quart-temps, nous y sommes remis, et avons même pris les devants au troisième quart-temps. J’en étais fier. »

Starnes a déclaré que le tronçon pour commencer le quatrième quart était juste Woodstock essayant de jouer trop vite.

“Parfois, les choses vont trop vite dans nos têtes”, a déclaré Starnes. « Si j’avais un dollar pour chaque fois que j’ai dit de ralentir cette année, je serais probablement un homme riche. Les choses vont un peu trop vite, et nous devons ralentir et lire les actions.

Cette première mi-temps a été marquée par Winburn pour les Spartans. Il a marqué 15 de ses 21 points en première mi-temps.

La plupart de ses dégâts étaient au bord, contre le junior Spencer Cullum de 6 pieds 6 pouces. Il était 9 sur 12 au sol et 1 sur 2 sur 3 points.

Franklin a dit que ce fut une année exceptionnelle pour le senior 6-5.

“Il est très fier de sa capacité à jouer à l’envers”, a déclaré Franklin. “Évidemment, nous voulons le faire descendre et jeter un coup d’œil à la jante. Mais si vous vous affaissez, il a la capacité d’en frapper un. Il en a eu un gros pour nous ce soir.

Cullum a mené les Blue Streaks avec 15 points, dont quatre à 3 points, et Aidan Sivore a ajouté 14 points, dont quatre à 3 points. Keaton Perkins a eu six rebonds pour Woodstock.

“Il a eu une très bonne année et c’est un bon joueur”, a déclaré Starnes à propos de Cullum. « Je pense qu’aussi bon qu’il soit, il a encore plus en lui. J’essaie de le retirer et de le défier un peu, surtout du côté défensif.

Hallahan a terminé avec 15 points et sept rebonds, le meilleur du match. Wyzard a terminé avec 13 points, tous dans le quatrième. Sycamore était 2 sur 10 sur 3 points, tandis que Woodstock était 11 sur 26.