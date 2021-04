Lucas Vazquez est devenu le dernier revers de blessure pour Real Madrid avant d’affronter Liverpool lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, laissant l’entraîneur Zinedine Zidane avec quelques options à l’arrière droit. Son absence aggrave les problèmes pour une défense madrilène déjà sans défenseurs centraux Sergio Ramos et Raphael Varane. Eden Hazard ne figurait pas non plus dans la liste du match de mercredi, lorsque Madrid tentera de défendre une victoire 3-1 dès le match aller et de revenir en demi-finale pour la première fois depuis qu’il a remporté la finale contre Liverpool en 2018.

Vazquez a dû être remplacé à la mi-temps lors de la victoire 2-1 de l’équipe contre Barcelone samedi lors du dernier clásico de la saison en championnat espagnol. Le club a déclaré que des tests lundi avaient montré que le joueur espagnol polyvalent avait une entorse au ligament crucial sur son genou gauche.

Madrid n’a pas dit combien de temps Vazquez devrait être mis à l’écart, mais il est peu probable qu’il rejouera cette saison. La blessure s’est produite après que lui et le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets se soient heurtés alors qu’ils glissaient tous les deux pour essayer d’atteindre un ballon près du milieu de terrain.

Vazquez avait joué un rôle clé pour Madrid récemment en jouant en remplacement de Dani Carvajal, qui reste blessé et ne fera pas non plus le déplacement en Angleterre. Álvaro Odriozola est aussi un arrière droit et il a remplacé Vazquez dans le clásico, mais il a été gâché par des blessures cette saison et n’a disputé que quelques matchs cette année.

Zidane dans le passé a improvisé avec Nacho Fernández comme arrière droit, mais il sera probablement nécessaire comme défenseur central à nouveau pour jouer aux côtés d’Éder Militão en raison des absences des partants réguliers Ramos, qui est blessé, et Varane, qui se remet de la coronavirus.

Le milieu de terrain Federico Valverde a également quitté le match contre Barcelone à cause d’un problème physique, mais il a été inclus dans l’équipe pour le match à Liverpool. Hazard s’est entraîné avec ses coéquipiers mais n’est toujours pas tout à fait apte à jouer.

«Nous avons atteint la limite physiquement», a déclaré Zidane après le clásico.

La blessure de Vazquez, 29 ans, qui a joué la majeure partie de sa carrière avec Madrid, survient au moment où son contrat avec le club expirera cette saison. Il a inscrit le premier but de Karim Benzema contre Barcelone samedi.

Madrid a remporté six matchs consécutifs toutes compétitions confondues et est invaincu en 13 matchs consécutifs. Mais l’Atlético Madrid, champion en titre de la ligue espagnole, mène un point avec huit matches à disputer.

