Lucas : réactions rapides de Radford – Athlétisme de l’Université de Caroline du Nord

Par Adam Lucas

1. La profondeur et les compétences de la Caroline ont submergé Radford lors d’une victoire de 86-70 lors du premier match de la saison.

2. Les autres visages peuvent changer autant que vous le souhaitez, mais Armando Bacot reste une constante. Le centre de Tar Heel a récolté 25 points et 13 rebonds en seulement 29 minutes. Carolina a fait un effort conscient pour lui envoyer le ballon au début de la seconde mi-temps après avoir mené par seulement cinq points à la pause, et il a immédiatement contribué à prolonger l’avance. Bacot a titré quatre joueurs à deux chiffres, dont RJ Davis (13), Cormac Ryan (13) et Harrison Ingram (12).

3. Absolument aucun doute Hubert Davis a parlé de défense et de rebond dans le vestiaire à la mi-temps. Radford a tiré à 50 pour cent sur 34 tentatives de placement en première mi-temps, et leurs cinq rebonds offensifs se sont transformés en sept points. Ils ont mené la Caroline dans ces deux catégories au cours des 20 premières minutes. La Caroline a finalement rattrapé les Highlanders dans les deux catégories et Radford n’a tiré que 35,5 pour cent du terrain en seconde période.

4. Carolina était trop lâche avec le ballon en première mi-temps, le retournant huit fois (avec sept joueurs différents ayant commis au moins un turnover). Cela étant dit, certaines de ces erreurs ont été créées en essayant de voir à quelle vitesse ils pourraient aller dans le but d’atteindre Hubert Davis ” tempo prescrit. Il s’agit d’un processus continu qui devra être résolu. UNC a terminé avec dix balles de break rapides et a réduit les revirements à seulement trois en seconde période.

5. Merci à Kenyon Giles, étudiant en deuxième année de Radford, qui a joué avec fanfaronnade et l’a soutenu. Il a fait un geste “trop ​​petit” après avoir marqué sur RJ Davis au début de son chemin pour marquer neuf points en première mi-temps sur un tir de 4 en 7. Giles, qui a été extrêmement impressionné par lui-même pendant la majeure partie de la soirée, l’a largement soutenu, terminant avec 18 points.

6. Voici une statistique bienvenue : la Caroline a joué contre dix joueurs pendant au moins neuf minutes. Il est probable que cela sera réduit au fur et à mesure que la saison avance, mais au moins ce soir-là, c’était bien d’avoir autant d’options – et d’options qui produisaient. Jalen Washington , par exemple, n’a joué que dix minutes – le plus bas parmi ceux qui ont joué – mais il a immédiatement saisi deux rebonds offensifs et a transformé l’un d’entre eux en panier en seconde période. Un onzième Tar Heel, James Okonkwo a vu l’action tardivement.

7. Un avantage de la profondeur de Carolina : elle permet Hubert Davis jouer un peu en attaque/défense avec ses remplacements. Il l’a fait à la fin de la première mi-temps, éliminant Cadeau avec moins d’une minute à jouer et insérant Seth Trimble , qui avait été formidable défensivement sur Giles plus tôt dans la mi-temps (le forçant à violer le chronomètre des tirs) et bloquant également un tir en transition. Le trio Trimble-Davis-Ryan a contribué à créer un chiffre d’affaires qui a conduit Ryan à nourrir Ingram pour un panier par contact, un jeu qui semblait avoir changé l’élan de la première mi-temps. Trimble a connu une séquence défensive similaire, changeant d’élan, en seconde période ; il y a une place pour lui dans cette rotation, surtout avec le nombre de gardes de qualité que Carolina devra défendre dans l’ACC.

8. Vous pouvez clairement voir certaines pièces. La question sera de savoir comment les Tar Heels les assembleront au cours des prochaines semaines. Jae’Lyn Withers , par exemple, est entré et a immédiatement provoqué des problèmes dans les voies de dépassement et a également fait un disque dur jusqu’à la jante qu’il a transformé en seau. C’est une présence athlétique dont Carolina a besoin en quantité.

9. La volonté d’améliorer l’expérience de jeu se poursuit. Lundi soir, le nouveau système d’éclairage LED et une multitude de nouveaux projecteurs et effets techniques ont été lancés, notamment une entrée et une présentation améliorées de l’équipe. Créditez Ken Cleary et Ryan Schmitt pour une quantité importante de travail maximisant certaines des nouvelles capacités du bâtiment.

10. Ces derniers jours ont évidemment été difficiles pour toute la famille de Carolina Basketball, et en particulier pour la famille de l’entraîneur-chef. Hubert Davis . L’oncle de l’entraîneur-chef, le grand Walter Davis de Tar Heel, est décédé la semaine dernière. Les joueurs portaient des chemises de tir en son honneur avec « Davis 24 » dans le dos pendant l’avant-match. Attendez-vous à ce que le personnel d’entraîneurs lui rende de petits hommages lors du prochain match et potentiellement tout au long de la saison.

11. Le Smith Center ne semble pas tout à fait le même sans la présence de John Schleich, qui a inauguré le bâtiment depuis son ouverture en 1986. Il n’a raté que six matchs et est décédé en octobre à l’âge de 73 ans. a remarqué d’autres huissiers et membres du personnel dans tout le bâtiment, y compris plusieurs membres de la famille du personnel d’entraîneurs, portant des boutons à sa mémoire.

12. Une foule d’anciens de Tar Heel présents au jeu, dont Phil Ford, Mitch Kupchak, James Michael McAdoo, Marcus Ginyard, Joel James, JP Tokoto et plusieurs autres.