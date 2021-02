CORVALLIS, Oregon: Jarod Lucas a frappé cinq points à 3 points et a marqué 19 points, Warith Alatishe a eu un double-double et l’État de l’Oregon n’a jamais traîné en route vers une victoire de 91-71 contre Washington jeudi soir.

Alatishe a récolté 15 points et 11 rebonds pour les Beavers (9-7, 5-5 Conférence Pac-12). Zach Reichle a marqué 17 points et huit passes décisives en carrière et Ethan Thompson 16 points et sept passes alors que l’État de l’Oregon a obtenu 25 passes décisives sur 32 paniers.

Roman Silva a ajouté 14 points et 6 tirs sur 7 alors que l’équipe a terminé 32 sur 65 pour son match le plus marquant contre un adversaire DI cette saison.

Marcus Tsohonis a mené les Huskies (3-13, 2-9) avec 22 points sur le banc. Erik Stevenson a ajouté 14 points et Jamal Bey 13.

Lucas a ouvert le match avec un 3 points et Thompson a eu un jeu de quatre points sur la possession suivante et les Beavers étaient partis. Un panier à 13h26 par Alatishe a fait 21-6.

Washington a marqué 11 points consécutifs, les neuf premiers sur 3 points, deux par Tsohonis, pour tirer les Huskies à moins de quatre mais à la fin de la demie, Reichle a fait cinq lancers francs et un Lucas à 3 points a couronné une course de 10-0 pour reprendre le 15- avantage de point.

C’était 47-35 à la pause et Washington n’a jamais défié en seconde période. UW a réussi six lancers francs mais a raté ses cinq premiers tirs traînés 65-41 après un Reichle 3 à peine cinq minutes.

Les Huskies ont réalisé 20 lancers francs sur 22, mais n’étaient que 5 sur 20 derrière l’arc contre la meilleure défense à 3 points de la ligue. Washington a tiré 45% sur 23 des 51 prises de vue mais a eu 14 coups de moins. Les Beavers ont transformé 14 revirements en 20 points.

L’État de l’Oregon est à la maison contre l’État de Washington samedi tandis que Washington se rend dans l’Oregon.

___

