Lucas : les moyens de gagner – Athlétisme de l’Université de Caroline du Nord

Par Adam Lucas

Hubert Davis et Armando Bacot leurs interviews d’après-match sur Tar Heel Sports Network sont-elles complètement séparées les unes des autres.

Bacot a fait sa séance immédiatement après la rencontre des Tar Heels dans les vestiaires. Environ 15 minutes après avoir terminé, Davis s’est assis avec Jones Angell. Ni Bacot ni Davis n’avaient aucun moyen d’entendre ce que l’autre avait dit.

Et voici comment ils ont décrit la façon dont la Caroline voulait attaquer Radford lors du premier match de la saison 2023-24 :

Bacot : “Nous savions que nous pouvions dominer les points dans la peinture grâce au poteau, à la pénétration et aux rebonds offensifs.”

Davis : “Nous savions que nous avions un avantage dans la peinture en termes de poteaux, de pénétration et de rebond offensif et nous voulions en profiter.”

Lorsque vous essayez de comprendre comment quantifier ce que signifie avoir une équipe dans laquelle les cinq titulaires entrent en jeu avec un total de 416 départs universitaires, lorsque vous essayez de comprendre quelle différence cela fait que la pièce maîtresse du L’équipe est à Chapel Hill depuis plus longtemps que la plupart des restaurants de Franklin Street, c’est pourquoi c’est important.

Davis a articulé un plan spécifique sur la façon dont la Caroline pourrait battre Radford. Bacot – et ses coéquipiers – l’ont intériorisé, puis sont sortis et l’ont fait dans une victoire de 86-70 qui n’était pas tape-à-l’œil mais encourageante.

Que pensez-vous de ceci : les Tar Heels ont tiré 7 sur 20 depuis la ligne des trois points, un clip de 35 %. Vu du fond, cela ne semblait pas être une soirée particulièrement réussie, car RJ Davis est allé 1 sur 5 depuis l’arc et Cormac Ryan a frappé 3 sur 7 mais a tiré mieux que cela à l’entraînement.

Mais cela pourrait vous surprendre d’apprendre que l’année dernière, les Tar Heels ont tiré mieux que 35 pour cent sur trois en seulement neuf matchs. Et lors des 23 matchs où ils étaient à 35 pour cent ou pire, ils n’avaient qu’une fiche de 11-12.

Voici ce que l’équipe de cette année a fait différemment : lorsqu’elle n’était pas en feu dès trois, elle a essayé autre chose. L’année dernière, nous avons vu la Caroline tirer à 18,5 pour cent contre Pittsburgh, et pourtant, 41 pour cent des tentatives globales étaient toujours des paniers à trois points. Ils n’ont réussi que 16,1 pour cent à Miami, mais 47 pour cent de l’ensemble des tentatives provenaient de trois tentatives. Lors d’une défaite dommageable en début de saison contre Ohio State, les Heels n’ont marqué qu’un maigre 16,7 pour cent sur trois, mais ont quand même réussi à prendre 36 pour cent de leurs buts sur le terrain à longue distance.

Lundi, c’était différent. Lundi, ils ont tiré encore mieux, mais ils ont encore moins essayé. Même lors d’une soirée où ils ont tiré bien au-dessus de la moyenne de trois points de l’année dernière (35 pour cent contre les Highlanders contre 31,2 pour cent en équipe la saison dernière), ils ont moins essayé le tir… parce qu’ils avaient de meilleures options de but.

Cela était évident dès le tout premier jeu de la saison, lorsque Bacot a travaillé gratuitement pour un dunk. C’était évident au début de la seconde période, lorsque Bacot a inscrit six des dix premiers points de la Caroline.

“Armando a fait un très bon travail en s’établissant sur le bloc et en ouvrant des couloirs pour les gardes qui pouvaient attaquer et prendre de bonnes décisions une fois arrivés”, a déclaré Davis.

Ces trois seaux du début de la seconde mi-temps ont été assistés par trois Tar Heels différents. Encore et encore, Hubert Davis a dit à son équipe pendant l’entraînement : “Regardez à l’intérieur !” Lundi, ils l’ont effectivement fait, car c’est là que résidait l’avantage. C’était la meilleure façon de gagner le match.

Cela ne fonctionnera pas à chaque match cette saison, bien sûr. La Caroline rencontrera des équipes plus grandes et plus fortes que Radford, et il y aura des soirs où Bacot ne pourra pas imposer sa volonté. C’est à ce moment-là qu’ils auront besoin d’un plus grand nombre de contributions qui sont apparues lundi en périphérie. Neuf joueurs ont vu des minutes à deux chiffres ; dix joueurs ont joué au moins huit minutes. Même au-delà des fidèles ( RJ Davis avec 13 même un soir où il n’était pas aussi efficace qu’il peut l’être, Harrison Ingram avec une douzaine, Ryan avec 13 points et cinquième partant Paxson Wojcik contribuant cinq points, trois rebonds et trois passes décisives), il y avait des lueurs partout sur le banc.

Pas nécessairement qu’ils soient prêts à renverser immédiatement n’importe lequel des titulaires, mais qu’ils soient capables de produire lorsqu’on leur demande. Elliot Cadeau a obtenu six passes décisives en 19 minutes. Seth Trimble a eu deux séquences défensives qui ont changé la donne. Jalen Washington a saisi des planches offensives consécutives en seconde période. Jae’Lyn Withers a marqué sur un coup dur et a été perturbateur dans les voies de dépassement. Lycée Zayden a fait preuve de ténacité en rebondissant après une première mi-temps difficile avec de solides minutes en deuxième mi-temps.

C’est assez simple : c’est la profondeur. Et la profondeur n’existe pas dans le vide. Cela se mesure également à l’impact qu’il a sur l’adversaire.

“Tous ceux qui ont joué ce soir ont joué des jeux qui ont eu un impact sur notre victoire”, Hubert Davis dit. “C’est l’une des caractéristiques de ce groupe. La polyvalence, la profondeur et le fait de pouvoir présenter différentes formations sont à notre avantage aux deux extrémités du terrain. Tout le monde est arrivé avec de l’énergie et de la vie. C’était comme si nous les avions épuisés. ” Nous avons continué à recruter de nouveaux gars, et en seconde période, les tirs qu’ils ont réalisés en première mi-temps frappaient l’avant de la jante. “

Une partie de cela est attribuable à des ajustements défensifs, mais voici les chiffres :

Pourcentage de tirs de Radford en première mi-temps : 50 pour cent.

Pourcentage de tirs de Radford en deuxième mi-temps : 34,4 pour cent.

C’est un impact de profondeur.

Lundi soir, gagner a semblé beaucoup plus simple qu’il ne l’est en réalité. Élaborez simplement un plan de match : battez-les à l’intérieur. Gagnez les points dans la catégorie peinture. Rebondissez vos échecs à un rythme beaucoup plus élevé que celui de l’adversaire. Nourrissez les grands et exploitez votre plus grand avantage.

Le résultat final, une victoire de 16 points lors du premier match de la saison, n’a peut-être pas été trop artistique. Mais comme pratiquement tout le monde semblait être d’accord dans le vestiaire, cela a été efficace.