Lucas Giolito suit des semaines « folles » en prenant le monticule pour les gardiens avec une chance de resserrer AL Central

CLEVELAND : Lucas Giolito est entré dans Progressive Field et s’est immédiatement perdu, ayant besoin d’indications juste pour se rendre au club-house des Gardiens.

Il l’a finalement trouvé, ainsi qu’un rôle inattendu dans la course à l’AL Central.

Acquis la semaine dernière par Cleveland dans le cadre des efforts du club pour se qualifier pour les séries éliminatoires le mois dernier, Giolito a parlé dimanche de son tourbillon des dernières semaines au cours desquelles il a été échangé par les White Sox de Chicago, abandonné par les Angels de Los Angeles et acquis par les Guardians.

« Ça a été fou », a déclaré le droitier. «Je l’ai parfois décrit un peu comme la Twilight Zone. C’est comme, mec, qu’est-ce qui se passe ? C’est fou. Mais c’est la nature du jeu. Le business est fou, mais en même temps, on s’y laisse.

« Et en ce moment, je suis très excité de faire partie des Gardiens et de ce que nous préparons ici, en ce moment. »

Giolito fera ses débuts avec Cleveland lundi lors du premier match d’une série critique de trois matchs contre les Twins du Minnesota, premiers, que les Guardians tentent de rattraper dans les dernières semaines de la saison 2023.

Cleveland est en retard de cinq matchs et manque rapidement de temps.

Ayant probablement besoin de balayer les Twins, qui ont le calendrier le plus favorable sur la période, les Guardians remettront désormais le ballon pour sans doute leur plus gros match à un lanceur qui est rapidement passé d’ennemi à ami.

C’est une sorte de sursis pour Giolito, qui a eu du mal avec les Angels (1-5 avec une MPM de 6,89) après avoir été échangé et qui a maintenant la chance d’essayer d’aider les Guardians à réduire l’écart dans la division – et peut-être même à participer aux séries éliminatoires.

Giolito, 29 ans, ne s’est jamais adapté à Los Angeles, mais a déclaré que sa performance n’avait rien à voir avec son nouvel environnement.

«Je n’aime pas trouver d’excuses. Je n’ai pas bien lancé, j’ai abandonné trop de circuits et j’ai marché trop de gars », a-t-il déclaré. «Je ne veux pas pointer du doigt quelqu’un du genre: ‘oh, j’ai vécu ça.’ C’est vraiment ça pour moi.

« Je n’ai pas fait de mon mieux là-bas, mais je suis préparé et prêt à faire tout ce que je peux pour aider cette équipe à gagner des matchs ici. »

Giolito a passé plus de six saisons à Chicago, où il a appris à apprécier ce qui se passait à Cleveland. Depuis l’abri d’en face, il s’est émerveillé de la proximité des Guardians et de la façon dont les équipes du manager Terry Francona se sont améliorées au fil de la saison.

« J’ai toujours remarqué l’énergie et la passion qu’apportent tous les joueurs », a-t-il déclaré. « La façon dont Tito (Francona) dirige le groupe. C’est un peu connu sous le nom de Cleveland Pitching Factory dans la ligue, donc je suis tellement excité d’être ici.

Giolito sera agent libre après cette saison, et il existe depuis assez longtemps pour savoir que rien ne peut être supposé ou planifié.

Il n’avait jamais imaginé comment cette saison se déroulerait, et Giolito a été complètement pris au dépourvu lorsque les Angels l’ont renoncé avec cinq autres, dont les releveurs Reynaldo López et Matt Moore, qui ont également été réclamés par les Gardiens.

C’est la deuxième fois qu’il fait le même métier avec Lopez.

« Nous sommes ensemble depuis l’âge de 18 ans et nous avons réussi à peu près tous les arrêts dans les ligues mineures », a-t-il déclaré. « Nous avons fait nos débuts à des moments similaires et avons participé à deux échanges ensemble maintenant. Il est très rare que deux gars soient ensemble aussi longtemps. tout au long de leur carrière, compte tenu de la quantité de mouvements des joueurs. Cela a été agréable d’avoir quelqu’un dont je suis proche qui traverse ce processus.

« Quand vous traversez cela seul, cela peut être un peu plus intimidant, mais ça a été plutôt amusant de faire ce voyage ensemble. »

Giolito est toujours en train de préparer sa sortie de Los Angeles.

« C’était un peu déroutant, mais tant de choses dans le baseball concernent le côté commercial », a-t-il déclaré. « Mais en fin de compte, je suis un joueur. Je suis ici pour jouer.

Il a déjà apprécié son bref séjour à Cleveland et était aux premières loges dans l’abri alors que les Guardians ont remporté deux matchs d’un point ce week-end contre Tampa Bay.

Giolito l’a déjà vu.

« Je suis vraiment heureux d’en faire partie maintenant parce que je suis de l’autre côté depuis un moment et que je vis des séries vraiment difficiles », a-t-il déclaré. « Et une chose que j’ai toujours remarquée à propos de ce groupe, c’est qu’ils se battent toujours. Et puis à ce moment-là, c’est comme si les gars commençaient à devenir chauds, à s’attirer les uns les autres.

Au milieu des turbulences de sa vie ces derniers temps, Giolito a fait de son mieux pour rester calme. Il reste fidèle à sa routine et a un plan de match pour les Twins.

« Sortez en toute confiance et laissez-vous aller », a-t-il déclaré. « C’est à peu près tout. »

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)