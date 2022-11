Lucas Gidelski, étudiant de première année à Huntley, reçoit un coup de pouce dans la bataille contre le cancer des Detroit Lions WR Amon-Ra St. Brown – Shaw Local

Normalement, quitter un match dans lequel ses bien-aimés Lions de Detroit ont marqué 21 points au quatrième quart pour battre les Bears aurait été une énorme déception pour Lucas Gidelski, 14 ans.

Mais dimanche dernier, c’était tout sauf normal.

Gidelski, un étudiant de première année à Huntley High School, avait déjà vécu le frisson de sa vie quelques heures plus tôt à Soldier Field. Donc, partir après le troisième quart et manquer la fin de la victoire 31-30 des Lions n’était pas grave.

Gidelski, qui a reçu un diagnostic de lymphome lymphoblastique à cellules T il y a quelques semaines, a rencontré son joueur préféré, le receveur des Lions Amon-Ra St. Brown, ainsi que plusieurs autres Lions, sur le terrain avant le match.

Les vidéos de la rencontre de Gidelski avec St. Brown ont fait de Gidelski une sensation sur les réseaux sociaux.

“C’était la chose la plus cool de tous les temps”, a déclaré Gidelski. «Je me sentais tellement aimé et tellement apprécié par lui. C’était écrasant.

C’est évident alors que St. Brown parle à Gidelski, qui était assis dans un fauteuil roulant sur le terrain. Gidelski tend la main pour essuyer les larmes de ses joues.

“Ce fut une expérience qui a changé ma vie”, a déclaré Gidelski.

Et juste le genre de coup de pouce dont il avait besoin avec la bataille à laquelle il est confronté.

David et Kandice Gidelski ont grandi dans le Michigan et ont déménagé dans le Wisconsin en 2010, puis à Huntley en 2014. Ils ont grandi en tant que fans des Lions et essaient de réussir chaque année lorsque Detroit visite les Bears à Soldier Field.

Le voyage était remis en question le mois dernier lorsqu’ils ont reçu le diagnostic de Lucas. Lucas avait une bosse sur la poitrine et avait des difficultés respiratoires. Les médecins du Northwestern Medicine Huntley Hospital ont découvert pourquoi et ont immédiatement envoyé Lucas au Lurie’s Children’s Hospital de Chicago pour un traitement.

David Gidelski a déclaré que son fils recevait un traitement par semaine chez Lurie et prenait des pilules de chimio matin et soir. L’état de Lucas souffre également de leucémie et il a des traces dans sa moelle osseuse, mais David Gidelski a déclaré que les médecins étaient convaincus que Lucas pouvait être guéri grâce aux traitements.

Lucas jouait le quart-arrière de l’équipe B de première année de Huntley le mois dernier, mais il est maintenant affaibli et fatigué par les traitements. Pourtant, cela n’allait pas l’empêcher de voir le match de dimanche.

Maillot n ° 14 de Lucas Gidelski signé par le receveur large des Lions Amon-Ra St. Brown.

“Lucas était comme, ‘Nous devons y aller, papa'”, a déclaré David Gidelski. “J’étais comme, ‘Il fait froid, ta condition n’est pas là où elle doit être.’ Le stationnement n’est pas idéal aux jeux des ours.

Kandice est resté avec Brycen, leur fils de 11 ans dont l’équipe TCYFL jouait dans son match du Super Bowl. Les Gidelski ont invité Nathan Holbert, le meilleur ami de Lucas, et son père Dale à les accompagner.

Lorsque David Gidelski informait les membres de la famille de l’état de Lucas, son neveu Ryan Newcom a répondu. Newcom a joué au football à Wayne State Division II de la NCAA à Detroit, où il a été coéquipier pendant deux ans avec le receveur des Lions Anthony Pittman.

Newcom a parlé à Pittman des Gidelski et Pittman a organisé quatre passes sur le terrain pour l’avant-match. Se rendre à ces laissez-passer à Will Call est devenu une aventure en soi.

Après que Dale Holbert ait garé la voiture, ils se sont dirigés vers le stade, mais Lucas s’est effondré. David Gidelski a pu trouver le personnel de Bears, qui a emmené Lucas sur une voiturette de golf. Ensuite, un autre employé des Bears, Trey Manchester, les a rencontrés avec un fauteuil roulant que Lucas pourrait utiliser pour l’après-midi.

“(Manchester) était incroyable”, a déclaré David Gidelski. “Il nous a emmenés partout.”

Sur le terrain, Lucas a rencontré l’ailier défensif Aiden Hutchinson et les porteurs de ballon DeAndre Swift et Jamal Williams, et il a vu Pittman. Il a même rencontré Michael Key, du duo comique de Key et Peele.

“C’était vraiment exagéré, surtout avec le moral dans lequel il se trouve à ce stade”, a déclaré David Gidelski.

Le ballon signé par les joueurs des Lions de Detroit que le receveur Anthony Pittman a envoyé à Lucas Gidelski, recrue de Huntley.

Lucas était assis dans le fauteuil roulant portant son maillot gris n ° 14 St. Brown. David Gidelski a pu faire signe à St. Brown et lui a parlé de son fils.

St. Brown cherchait autour du terrain après le match pour que les Gidelskis leur donnent son chandail et le signent. Il est allé sur Twitter : « Quelqu’un peut-il me mettre en contact avec Lucas !? il était au match aujourd’hui et nous avons partagé ensemble une conversation sincère avant le match. J’adore lui offrir un maillot de match signé. #Aidez-moi à trouver Lucas. »

Depuis, le téléphone portable de David Gidelski n’a cessé de vibrer.

“C’était absolument fou de voir un tweet et ce qu’il a fait”, a-t-il déclaré. «Ensuite, la NFL l’a repris. Mon Dieu! La vidéo TikTok a 1,5 million de vues ou quelque chose comme ça.

St. Brown, un joueur de deuxième année de l’USC, a capté 90 passes pour 912 verges la saison dernière et mène les Lions avec 49 réceptions pour 518 verges cette saison. Son frère Equanimeous St. Brown est receveur avec les Bears.

“J’ai l’impression que chez les Lions, depuis l’an dernier, il a été un bon receveur pour notre équipe”, a déclaré Lucas Gidelski. “Tout ce qu’il fait sur le terrain, j’apprécie vraiment. C’est mon joueur préféré. »