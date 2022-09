Lucas Burris promu directeur général adjoint du Pistol Shrimp – Shaw Local

Lucas Burris, diplômé de La Salle-Pérou, a été promu directeur général adjoint de l’Illinois Valley Pistol Shrimp.

Burris, diplômé du North Central College en 2022, a été directeur des communications et des médias de Shrimp et a été la voix de Pistol Shrimp pendant les deux premières saisons de l’équipe au Pérou.

Dans son nouveau poste à temps plein toute l’année, Burris poursuivra ses fonctions de communication et de diffusion tout en ajoutant du travail dans les opérations, les ventes et le marketing.

“Lucas a démontré ses compétences et sa capacité à contribuer dans tous les domaines de l’organisation”, a déclaré la directrice générale de Shrimp, June Keeley, dans un communiqué de presse. “Nous le considérons comme un atout majeur pour l’équipe et une partie intégrante de notre fondation et nous sommes heureux de lui offrir cette promotion bien méritée.”