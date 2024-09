Lucas Bravo et Camille Razat, les stars d’Emily in Paris, parlent de leur lien étroit sur le tournage américain

Emily à Paris La saison 4 continue d’être un succès retentissant pour Netflix, avec Lily Collins dans le rôle-titre. Les acteurs français Lucas Bravo et Camille Razat ont parlé à Yahoo Canada à propos de leur lien étroit, de la « confiance » et de la « sécurité » qu’ils se procuraient mutuellement sur le plateau de la série américaine, et de la gestion de la réaction des Français à la série.

Transcription de la vidéo

Vous savez, nous, nous, nous avons lutté ensemble au début parce que nous auditionnions ensemble.

Euh, nous avons commencé cette aventure ensemble.

Elle a été mon roc, mon roc solide pendant tout le tournage.

Elle, elle me soutenait, ma caravane et comme elle m’ennuyait, ma caravane.

Elle était, vous savez, je me suis toujours sentie en sécurité en sachant que Camille était là parce que c’est une grosse machine et c’était de nouvelles rencontres et des inconnus et, et puis, vous savez, nous, nous avons continué à traverser, vous savez, euh, à lutter contre des crocodiles et à combattre des démons parce que, vous savez, à chaque fois que la série tourne en français et que nous devons avoir des scènes en français alors que toute l’équipe est américaine et, et, et en quelque sorte, vous savez, en quelque sorte ah ça a l’air bien comme un chat, sautons celui-là et nous devons en quelque sorte leur dire non, c’était, ça ne sonnait pas bien en français.

Faisons-le à nouveau.

Et pouvons-nous nous diriger nous-mêmes et, et récupérer un peu de décence française parce qu’alors tout le monde retourne à l’État et nous devons faire face à des Français qui disent, qu’est-ce que tu viens de dire, alors nous, nous avons continué, vous savez, à nous battre ensemble et donc nous avons toujours été si proches et, et amis en dehors du plateau.

Mais notre dynamique est juste comme une collaboration totale, beaucoup de respect et d’admiration et d’un sentiment de sécurité et de famille et merci à Dieu qu’elle soit là et que tu m’aies ému en ce moment.

Merde.

Euh, non, non, je suis d’accord avec ce que tu as dit, non, je ne le suis pas.

Non, mais c’était mignon.

Non, non, j’adore travailler avec Lucas et comme je vous l’ai mentionné, nous avons fait un court métrage ensemble quelques mois avant Emily à Paris.

C’est comme ça que nous nous sommes rencontrés.

Mais à l’origine, vous n’aviez rien fait auparavant.

Est-ce correct ou non ?

Beaucoup de choses ?

Et arriver sur le plateau comme Emily à Paris, c’est énorme.

C’est une machine énorme.

Même moi.

Moi, j’ai montré quelques films mais c’était une énorme machine.

J’étais assez perdu là-dedans.

Avoir Lucas à mes côtés était vraiment quelque chose de très confortable et j’avais besoin d’avoir quelqu’un sur qui je pouvais compter et en qui j’avais confiance, c’est très important.

Donc oui, c’était une bonne collaboration.