Luca de Pixar est une fable sur les monstres marins, l’amitié et les pâtes

Luca est probablement le film le plus estival que Pixar ait jamais réalisé – une histoire légère, douce et douce d’un jeune garçon et de son meilleur ami qui partent à l’aventure dans une petite ville italienne. (Ce sont aussi tous les deux des monstres marins, mais nous y reviendrons plus tard.) Il y a des pâtes et des glaces, des fontaines et du vélo, un méchant à la moustache et un ciel étoilé. Ce sont de petites vacances avec une bonne dose d’imagination.

Le réalisateur Enrico Casarosa dit que le look de son nouveau film est inspiré de tout, des cartes de la Renaissance – le genre hanté sur les bords par des monstres marins écailleux – aux gravures sur bois japonaises et ses propres souvenirs d’enfance des étés dans le sud de l’Italie. Il a une sensation plus douce et plus dessinée à la main que certaines autres offres Pixar, presque comme s’il s’agissait de 2D par endroits, ce qui donne une impression d’intemporalité.

Luca pourrait avoir lieu cet été ou il y a un siècle. C’est un conte populaire, ou peut-être une fable. Et tout comme ce genre d’histoires, il y a une sagesse enfouie à l’intérieur Luca cela change un peu selon qui la regarde, comme la couleur de la lumière se réfractant sur une onde.

L’histoire est centrée sur Luca (exprimé par Jacob Tremblay), un jeune monstre marin timide qui garde des poissons le jour dans une crique au large de la Riviera italienne. Il vit avec sa mère Daniela (Maya Rudolph), son père Lorenzo (Jim Gaffigan) et le badass grincheux d’une grand-mère (Sandy Martin). Luca est un bon garçon. Il veille sur les poissons, qui sont de petites têtes aériennes pétillantes avec des manières de mouton, et reste à l’écart de la surface. Selon ses parents, c’est dangereux là-haut. Surtout pour les monstres marins, qui ne sont pas eux-mêmes dangereux pour les humains mais sont considérés comme tels et chassés avec des lances redoutables. Ne vous approchez pas des humains.

Pourtant, comme la Petite Sirène avant lui, Luca est curieux de savoir ce qui se passe là-haut. Et quand il trouve des détritus au hasard éparpillés dans la zone de pâturage de ses poissons – un réveil, une petite photo, une clé à molette – il se met à rêver.

Un jour, un autre jeune monstre marin nommé Alberto (Jack Dylan Grazer) semble récupérer certains des artefacts. Il amène Luca à atterrir. Luca suit à contrecœur et découvre à son grand étonnement qu’il est mieux équipé pour survivre au-dessus de l’eau qu’il ne l’aurait imaginé. Alberto et Luca sont des amis rapides, liés par leur amour mutuel pour les Vespas et, finalement, une grande aventure dans laquelle ils se lancent dans un village voisin appelé Portorosso. Ils rencontrent une fille nommée Giulia (Emma Berman), qui vit avec son père pêcheur (Marco Barricelli) et son chat en forme de guimauve nommé Machiavelli. Elle sollicite leur aide pour remporter la course annuelle de Portorosso.

Luca et Alberto craignent constamment d’être découverts comme des monstres marins répugnants, et non comme des garçons «normaux». Et donc ils cachent toujours leur véritable identité.

À certains égards, c’est l’intrigue la plus ancienne du livre : quelqu’un qui est un étranger – une bête, une pauvre demi-soeur, une sirène, une princesse avec un pouvoir caché – doit cacher son identité afin d’éviter d’être détecté parmi les gens « normaux ». Le message est aussi familier, le plus ancien du canon Disney : n’ayez pas peur d’être vous-même, car personne d’autre ne peut être vous, et ceux qui vous aiment sont les seuls qui comptent.

LucaLa tournure ensoleillée de l’histoire la situe dans un conte de passage à l’âge adulte qui parle également de parents surprotecteurs (qui rappellent Le monde de nemo) et l’importance d’avoir un ami qui peut nous sortir de nos moments les plus sombres. J’ai pensé un peu à l’année dernière Marcheurs de loups (un film non-Disney, et probablement mieux pour cela), qui résonne avec certains des mêmes thèmes.

Malgré ses nombreux fils d’intrigue, Luca n’est pas le film le plus complexe, philosophiquement, que Pixar ait servi, ni le plus réfléchi. Les personnages se développent sans avertissement ni explication, ce qui pourrait être irritant si vous êtes fasciné par Lucal’univers de. Bien qu’il soit fermement enraciné dans un village italien du vieux monde, l’évocation n’est pas aussi lumineuse ou globale qu’un film comme coco.

Mais Luca fait place à une variété prismatique de lectures, une simple allégorie avec quelques applications différentes. Celui qu’il semble autoriser, sinon carrément inviter, c’est qu’il s’agit d’une petite fable sur la réalisation discrète d’une identité queer. Luca dit d’abord à Alberto qu’il est un « bon enfant » et que « c’est mauvais ici ». Un méchant lui dit que « tout le monde a peur de toi et est dégoûté par toi ». Plus tard dans le film, nous entendons dire qu’il ne sera peut-être jamais accepté pour qui il est, mais au moins, il apprend à trouver des gens qui l’accepteront de toute façon. (Une révélation rapide à la fin impliquant deux résidents âgés de Portorosso semble souligner ce point.)

Ce n’est pas la seule lecture, probablement parce que peu importe qui vous êtes, vous avez probablement vécu une période où vous vous sentez comme celui de l’extérieur qui doit apprendre à se fondre, à passer inaperçu afin de vous sauver. Être maladroit, ou artistique, ou neurodivergent, ou moins aisé que vos amis, ou tout simplement ne pas aimer ce que la foule aime – cela peut sembler dangereux et dangereux, en particulier pour un enfant dont les parents les ont mis en garde contre un autre monde . (Il y a un merci spécial dans Lucaau Tanenbaum Center for Interreligious Understanding, une organisation qui lutte contre les préjugés religieux, ce qui m’a donné une toute nouvelle fenêtre sur ce que pourrait être le film.)

Fait Luca suivre ces fils jusqu’à une fin significative ? Pas vraiment. Le film est plus un conte de fées qu’autre chose ; si un jeune téléspectateur repart avec une certaine affirmation de son sentiment d’être différent, il ne sera pas accompagné de beaucoup de conseils sur la façon de faire face à une société qui ne les acceptera toujours pas. La vie s’enchaîne rarement aussi bien. Cela a toujours été un problème avec la narration de Disney – des réponses faciles et des vœux pieux qui pourraient amener le jeune public à des attentes que le monde réel ne comblera jamais.

Pourtant, ce qu’une œuvre d’art signifie pour le public dépend de qui la regarde. Luca a laissé toutes sortes de place à chacun pour se promener dans son histoire. Peu importe comment vous le lisez, le film est une petite comédie inventive et au rendu pétillant avec des clins d’œil aux films italiens et à l’art japonais et à un monde qui semble s’être égaré d’un livre de contes et sur un écran. C’est un petit cadeau d’été, un trésor sous-marin.

Luca premières uniquement sur Disney + le 18 juin.