Luca Bish publie un commentaire énigmatique alors que Gemma Owen s’envole pour Dubaï sans lui

La star de LOVE Island, Luca Bish, a publié un commentaire énigmatique après que Gemma Owen se soit envolée pour Dubaï en vacances sans lui.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre aux côtés de sa petite amie Gemma, 19 ans, cet été – a raconté ses histoires sur Instagram tard mardi soir.

Gemma s'est envolée pour Dubaï sans Luca hier

Luca s'est rendu sur Instagram pour dire "au revoir" à sa petite amie

Luca, 23 ans, finaliste de Love Island, a été laissée à la maison tandis que Gemma s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour révéler qu’elle s’envolait pour Dubaï.

La cavalière professionnelle a posté une photo depuis la cabine de la classe affaires d’un vol Emirates alors qu’elle s’installait confortablement dans son siège.

Gemma semblait avoir tagué Luca dans l’histoire – mais il a vite fait comprendre qu’il ne voyageait pas avec elle aux Émirats arabes unis.

Luca a republié l’Instagram à ses propres abonnés, en écrivant de manière cryptée dessus avec un emoji agité: “Bye bye”.

Pendant ce temps, Gemma a tenu ses fans au courant de son voyage après avoir publié mercredi une photo d’elle arrivant dans le hall d’un hôtel chic.

Cela vient après que Gemma a suscité des inquiétudes après avoir omis de mentionner son beau Luca lors d’une interview sur ses projets pour l’avenir.

Gemma devrait apparaître dans un prochain numéro de Tatler – et aurait omis Luca de la conversation, le journaliste ajoutant que Gemma n’a pas prononcé son nom de toute la journée.

Gemma insiste sur le fait qu’elle n’a pas l’intention de quitter le manoir de Michael, dans le nord du Pays de Galles, et qu’elle ne déménagera certainement pas dans la ville natale de Luca, Brighton.





Le journaliste témoigne : «[Gemma] ne mentionne pas le mot L toute la journée. Pas ‘l’amour’ – Luca. Le poissonnier n’est-il plus la priorité ?

Cela a suivi la co-star de Gemma, Paige Thorne, qui a semblé la qualifier, elle et Luca, de “faux” lors d’une interview cinglante.

Elle était sur le podcast Saving Grace et a été interrogée par l’animatrice et star de TikTok Grace Keeling: “Qui est le couple le plus faux?”

Paige avait la possibilité de boire un coup pour éviter de répondre à Grace, mais à la place, elle a renversé le thé en disant qu’il ne restait plus que “deux couples”.

Elle a répondu : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Quatre couples dont Gemma et Luca, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, Dami Hope et Indiyah Polack, et Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti seraient toujours en couple.

Cependant, après l’interview cinglante, une source proche de Gemma et Luca a expliqué que les affirmations de showmance “certainement” ne les concernaient pas.

Gemma avait précédemment raconté comment elle « travaillait » sur sa relation à distance avec Luca.