Luca Bish et Gemma Owen posent pour un cliché amoureux alors qu’ils profitent d’une “autre première” ensemble

LUCA Bish et Gemma Owen ont posé ensemble pour une douce photo tout en profitant d’une “autre première”.

Le couple de Love Island s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo adorée tout en posant près d’un feu de joie.

Instagram

Luca Bish et Gemma Owen se sont réunis pour une photo confortable alors qu’ils profitaient d’une « autre première »[/caption]

Instagram

Gemma était magnifique alors qu’elle agitait son cierge magique[/caption]

Luca avait l’air bien ajusté dans une tenue entièrement noire, tandis que Gemma a opté pour un manteau et un pull blancs et a associé le look à un bonnet beige.

Profitant des feux d’artifice, Luca a écrit: “Vivre une autre première avec vous @gemowen_1 Bonfire night.”

La jeune femme de 23 ans a également partagé une vidéo de Gemma, 19 ans, souriant alors qu’elle agitait un cierge magique.

Et dans un autre clip, la star a partagé un regard sur les feux d’artifice lors de leur soirée romantique.

En savoir plus sur Luca Bish OBJECTIFS DU COUPLE Gemma Owen câline Luca Bish à bord d’un bateau lors de vacances de luxe à Dubaï SUR SON OWEN Luca Bish publie un commentaire énigmatique alors que Gemma Owen s’envole pour Dubaï sans lui

Les fans adoraient le cliché du couple, une personne écrivant: “Des nuits inoubliables”.

Un autre a dit: “Tellement mignon #couplegoals”, et un troisième a ajouté: “Vous êtes le meilleur couple de tous les temps ”

La Bonfire Night de Luca et Gemma survient après que le couple a profité d’un voyage à Dubaï.

La jeune femme de 19 ans a séduit dans un bikini marron alors qu’elle profitait du soleil des Émirats arabes unis avec son homme.

Le couple – qui s’est classé deuxième de la série Love Island de cette année – s’est envolé vers le point chaud des célébrités le mois dernier.

Gemma a déclaré aux fans: “Une si bonne journée en famille.”

C’était les deuxièmes vacances de Gemma et Luca en deux mois.

Ils ont passé des vacances au Portugal avec sa famille en août peu de temps après être rentrés chez eux au Royaume-Uni après le passage de Love Island. Pendant le voyage, elle a flashé son derriere dans un short serré alors qu’elle plongeait ses pieds dans la mer.





Face à la caméra, la cavalière de dressage a montré son physique soigné et son bronzage ensoleillé.

Elle portait ses tresses brunes dans un chignon soigné et a complété son look avec une paire de nuances, plusieurs bracelets et son collier Tiffany de 20 000 £.

Gemma a suscité l’inquiétude le mois dernier de problèmes au paradis avec son petit ami Luca après avoir omis de le mentionner dans son entretien avec Tatler.

Mais il semble que le couple soit plus heureux que jamais.

gemowen_1/Instagram

Le couple a récemment profité d’un voyage à Dubaï[/caption]