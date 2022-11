Luca Bish de Love Island rompt le silence sur sa séparation d’avec Gemma Owen après avoir été “aveuglé”

Luca Bish de LOVE Island a parlé pour la première fois depuis sa rupture douloureuse avec Gemma Owen.

Le couple, qui était finaliste de l’émission de rencontres à succès ITV2 l’été dernier, a mis fin à leur romance la semaine dernière.

Luca, 23 ans, a finalement émergé après s’être tu sur les réseaux sociaux depuis sa séparation d’avec Gemma, 19 ans.

L’air maussade dans un sweat à capuche noir, le poissonnier s’est adressé à ses fans.

Il a dit: « Heureux que cette semaine soit terminée. Merci pour tous les gentils messages.”

Les copains de Luca sur Love Island ont afflué pour offrir leur soutien, y compris l’ex de Gemma, Jacques O’Neill, qui a déclaré: “Mon frère t’a toujours eu.”

Dami Hope a déclaré: “Luca Bish est entré dans le chat, f ***** ave itttt.”

Andrew Le Page a dit: “Lève-toi bientôt à Londres mon frère.”

Luca a rompu son silence sur sa séparation d’avec Gemma après que The Sun ait révélé qu’il avait été « pris au dépourvu ».

Gemma a stupéfait les fans lorsqu’elle a annoncé la séparation du couple hier soir, trois mois seulement après leur apparition sur Love Island.





Il semble que Luca était aussi choqué que quiconque.

Une source a déclaré: “Luca n’avait aucune idée que Gemma allait mettre fin aux choses.

«Il se sent vraiment gêné par tout cela. Il jaillissait d’elle lors d’événements cette semaine – alors qu’elle prévoyait d’y mettre fin.

“Il l’a suppliée de continuer à essayer mais elle avait pris sa décision. Il a l’impression d’avoir beaucoup supporté – après avoir été critiqué dans la série et s’être moqué de Michael Owen, il se sent donc assez contrarié et en colère en ce moment.