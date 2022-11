Luca Bish a fait allusion à quelques jours avant la déclaration de choc de Gemma Owen disant que l’espoir d’emménager ensemble s’est effondré

HEARTBROKEN Luca Bish a révélé que ses espoirs de vivre avec Gemma Owen étaient tombés à plat parce qu’elle était trop jeune.

La cavalière de dressage Gemma, 19 ans, fille de l’ex-attaquant anglais Michael Owen, a annoncé mercredi la fin de la relation avec l’ex-poissonnier, 23 ans, dans un communiqué.

Instagram

Luca Bish et Gemma Owen traînent à Dubaï[/caption] Pennsylvanie

Luca Bish s’est entretenu avec The Sun à l’ITV Palooza mardi[/caption]

Il a ensuite partagé une déclaration séparée disant que la décision était mutuelle.

Juste un jour avant que Luca ne dise au Sun qu’il espérait emménager un jour avec Gemma, mais a admis que son âge était un facteur qui les avait arrêtés.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils suivraient les traces d’autres Love Islanders qui s’installent rapidement, il a répondu: “Je ne sais pas.”

S’exprimant à Palooza d’ITV, Luca a ajouté: “Elle a 19 ans. J’ai 23 ans. Si nous nous sommes rencontrés dans le monde extérieur, je ne pense pas qu’il y ait cette pression sur vous à cet âge.

“Évidemment, rencontrer et dans l’émission et être sous les projecteurs, il y a évidemment cet aspect là-dedans.

« Mais non, pas encore. Nous sommes encore jeunes.

« Nous essayons toujours de faire avancer nos carrières. Et puis j’espère qu’un jour nous serons là.

Luca et Gemma se sont récemment envolés pour Dubaï avec sa famille et il a admis que c’étaient les meilleures vacances qu’il ait jamais eues.

Il nous a dit : « C’était probablement l’une des meilleures vacances que j’ai eues.

« Pas seulement parce que c’est Dubaï et que nous étions dans de beaux hôtels et restaurants. Juste le fait que c’était comme si c’était des amis et de la famille là-bas. C’est juste une expérience incroyable et j’ai adoré chaque minute.





Lorsqu’on leur a demandé comment ils faisaient fonctionner la relation avec leur horaire de travail chargé, il a ajouté: «(Les vacances) c’est pour ça que nous vivons.

“Chaque minute que nous pouvons nous rencontrer, nous cherchons à en profiter.”

Les fans du couple ont déclaré que le père de Gemma, l’ancien footballeur Michael, 42 ans, n’avait jamais approuvé la romance.

Ils ont repéré un certain nombre de signes indiquant que l’as de Liverpool était contre Gemma en partenariat avec Luca dès le départ.

De ne pas vouloir rencontrer l’ancien poissonnier dans la villa, de l’éviter sur les tapis rouges et de rincer ses capacités sportives, Michael a donné de nombreux indices selon lesquels il n’était peut-être pas fan de Luca.

Instagram

Luca, non représenté, a rejoint Gemma et sa famille à Dubaï le mois dernier[/caption]