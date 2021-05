Luc de Groot, concepteur de polices Microsoft Calibri, lors de son remplacement

Jeudi, Microsoft a annoncé un changement à venir pour certains de ses logiciels les plus visibles. Il choisira une nouvelle police par défaut pour ses applications Office, telles que Word et Excel. Et cela signifie que les gens ne verront plus autant de polices qui occupaient la place par défaut depuis 2007 – une police sans empattement appelée Calibri.

Le changement est une autre indication que ce n’est pas l’ancien Microsoft. Depuis que le Satya Nadella mesuré a remplacé le bruyant et fier Steve Ballmer en tant que PDG en 2014, Microsoft est devenu plus facile pour les partenaires de travailler avec, a stratégiquement adopté les plates-formes tierces au lieu de les ignorer obstinément, et est devenu un formidable concurrent dans le jamais -expansion des activités de cloud computing. On peut soutenir qu’une modification de l’apparence des logiciels Microsoft s’impose.

Mais Luc (as) de Groot, le typographe hollandais derrière Calibri, a été pris par surprise.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit déjà remplacé », a-t-il déclaré lors d’une interview vidéo depuis son domicile à Berlin.

Il ne s’attendait pas à être consulté sur la décision et se dit heureux que Microsoft investisse dans de nouvelles polices pour rendre son logiciel plus précieux. Il pense que le choix de changer consistait davantage à suivre les tendances de style contemporain qu’à améliorer la lisibilité de Calibri.

De Groot a commencé à travailler sur Calibri en 2002. Un intermédiaire lui avait demandé de proposer une police monospace pour un client anonyme. Il n’a pas été informé que le client avait également sollicité des propositions d’autres personnes. On lui a également demandé de créer une police sans empattement, et il a donc envoyé des croquis pour Calibri en plus du travail monospace.

Le client s’est avéré être Microsoft, qui a accepté ses deux propositions, et en 2003, de Groot s’est rendu au siège de Microsoft à Redmond, Washington, pour rencontrer des concepteurs, des conseillers et des membres de l’équipe de typographie de l’entreprise.

Lors de la réunion, a déclaré de Groot, il a fait valoir que la société devrait inclure des personnages à l’ancienne – des personnages avec différentes hauteurs – pour aider à la lecture, et les employés de Microsoft ont accepté.