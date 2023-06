Luc Besson: la plus haute juridiction française rejette la demande de réouverture d’une affaire de viol contre le réalisateur

La plus haute cour d’appel de France a rejeté une demande de réouverture d’une plainte pour viol contre le réalisateur Luc Besson, mettant fin à l’une des affaires les plus médiatisées à avoir émergé dans le mouvement #MeToo du pays contre les agressions sexuelles.

L’acteur néerlando-belge Sand Van Roy a accusé Besson, réalisateur du Cinquième élément et Leon, de l’avoir violée au cours d’une relation intermittente de deux ans, et a porté plainte contre lui en mai 2018.

Les procureurs ont abandonné l’affaire en février 2019, invoquant un manque de preuves. Après que de nouvelles accusations ont été déposées par Van Roy, une cour d’appel a également clos cette affaire en mai de l’année dernière.

Dans une décision vue par l’agence de presse AFP, la Cour de cassation française, le tribunal de dernier ressort pour les affaires pénales, a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison de justifier de poursuivre un appel » des décisions précédentes.

« La Cour de cassation a décidé de ne pas entendre mon pourvoi, ce qui signifie une fois de plus que la justice française refuse d’examiner les preuves dans cette affaire », a déclaré Van Roy sur Twitter.

« Je poursuivrai ces affaires et déposerai une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme », a-t-elle déclaré.

Un avocat de Besson, qui a nié les allégations, a déclaré que la décision « met fin à toutes les procédures des cinq dernières années, qui l’ont déclaré non coupable ».

Besson a admis avoir eu une relation avec Van Roy, qui a eu des rôles mineurs dans ses films Taxi 5 et Valerian and the City of a Thousand Planets.

Elle a déposé la première plainte pour viol en mai 2018 quelques heures après avoir rencontré Besson, avant de déposer une autre plainte deux mois plus tard pour d’autres viols et agressions sexuelles présumés.

Au moins trois autres femmes ont porté des allégations de harcèlement sexuel contre Besson, ce qu’il a également nié.