L’UBCM organise une session « Réinventer les soins de santé en Colombie-Britannique » – Kelowna Capital News

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google en streaming.

Réinventer les soins de santé en Colombie-Britannique était le thème de l’une des séances plénières tenues lors de la récente réunion de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique.

Les communautés et les résidents de la Colombie-Britannique font face à des défis sans précédent avec le système de soins de santé, notamment la fermeture des salles d’urgence, les longs délais d’attente pour une chirurgie, les difficultés à trouver un médecin de famille, les problèmes de recrutement et de rétention des professionnels de la santé et l’accès irrégulier à l’ambulance service.

Dans cette édition de Today in BC, l’animateur Peter McCully déclare: «Ce podcast sera plus long que la norme (bien qu’une partie de la session ait été modifiée pour le temps et le contenu), mais nous avons pensé que le sujet et la discussion étaient opportuns, compte tenu de l’état des soins de santé en Colombie-Britannique et je voulais vous offrir l’occasion d’entendre les présentations ».

À laquelle ont participé des maires et des conseillers de toute la province, la session a exploré comment ces problèmes affectent les communautés dans toutes les régions de la Colombie-Britannique, dans des contextes urbains et ruraux ; et les membres du panel ont discuté d’idées pour transformer le système de soins de santé dans la province.

Le maire de Port McNeill, Gaby Wickstrom, le maire de Clearwater, Merlin Blackwell, et le comté de Vancouver. Pete Fry a parlé de l’impact des perturbations sur le système de soins de santé et de la façon dont elles affectent les résidents.

Une série d’experts médicaux ont également proposé des solutions transformatrices aux problèmes discutés.

La session était animée par Laurey-Anne Roodenburg, conseillère de la ville de Cornell et présidente de l’UBCM. La séance a commencé par une allocution d’Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique.

• Si vous avez des suggestions ou des commentaires, envoyez un message vocal à podcast@blackpress.ca et vous ferez peut-être partie de notre sac postal de podcast audio hommes de sexet.

ÉCOUTEZ: L’ancien champion du monde de patinage artistique Victor Kraatz de retour comme entraîneur en Colombie-Britannique

Black PressColombie-BritanniqueCommunautéSantéPodcasts