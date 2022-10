L’UBCIC soutient Turpel-Lafond après qu’une enquête ait remis en question son héritage autochtone – Kelowna Capital News

L’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique dit qu’elle est aux côtés de Mary Ellen Turpel-Lafond, après la publication d’une enquête de CBC News mercredi 13 octobre, remettant en question ses prétentions à l’héritage cri.

Dans sa propre déclaration plus tard dans la journée, l’UBCIC a déclaré qu’il appartenait aux peuples et aux communautés autochtones de déterminer qui appartient, et non aux médias.

« Les questions d’identité et d’appartenance aux communautés des Premières Nations doivent être résolues par les peuples, les familles et les gouvernements autochtones en fonction de leurs propres lois, coutumes et traditions », a déclaré le syndicat.

“Dr. Mary Ellen Turpel-Lafond est une défenseure féroce, éthique et novatrice des peuples autochtones depuis des décennies, notamment en représentant l’UBCIC pendant plus de cinq ans et une longue relation de travail avant cela. Nous savons que son travail est du plus haut niveau et que son intégrité est irréprochable.

L’histoire de CBC News plonge dans le passé de Turpel-Lafond et trouve des informations contradictoires entre l’héritage cri qu’elle revendique et qui a caractérisé sa carrière d’érudite accomplie et d’ancienne juge, et les archives historiques de sa famille et de sa ville natale.

La femme de 59 ans, et des dizaines de reportages écrits à son sujet au fil des ans, disent qu’elle est née à Norway House ou dans une réserve du Manitoba, mais CBC News a découvert qu’il était plus probable qu’elle ait grandi à Niagara Falls. Ils ont également découvert que les registres généalogiques ne confirmaient pas les affirmations de Turpel-Lafond. Pour sa part, Turpel-Lafond a déclaré à CBC News que son père avait été «élevé en criant, avec des valeurs, des croyances et un mode de vie cris… avec la chasse, le piégeage et la pêche».

L’UBCIC a déclaré qu’il croyait comprendre que le chef Kelly Wolfe de la Première Nation de Muskeg Lake et sa famille apparentée confirment tous que le Dr Turpel-Lafond fait partie de leur communauté en vertu de leurs lois autochtones.

“Ce n’est pas le rôle des médias, de la Couronne ou de qui que ce soit d’autre de nous dire qui nous sommes”, a ajouté le syndicat. “Les enquêtes sur l’ascendance des individus, remplies de photos personnelles et fouillant dans des affaires privées, ne font pas avancer la justice, la mise en œuvre des droits et la réconciliation.”

Turpel-Lafond est bien connue en Colombie-Britannique pour son récent travail d’enquête sur le racisme dans le système de santé et son rapport subséquent In Plain Sight: Addressing Indigenous-specific Racism and Discrimination in BC Health Care, ainsi que ses efforts juridiques auprès du grand-père Heiltsuk et sa petite-fille Maxwell Johnson et Tori-Anne qui ont été menottées à tort devant un BMO de Vancouver en 2019.

Turpel-Lafond est également professeur de droit à l’Université de la Colombie-Britannique. Black Press Media a contacté UBC pour commentaires.

